L'équipe de France dispute mercredi son premier match de préparation à l'Euro 2024 contre le Luxembourg, ce mercredi (21h), à Metz. Bien qu'encore privés de plusieurs cadres, les Bleus veulent entamer leur montée en puissance, à moins de dix jours du début de la compétition. Cette rencontre est à suivre en direct à la télévision sur TF1, ainsi qu'en live commenté sur TF1info.

Le parfum des grands rendez-vous commence à se faire sentir. À moins de dix jours du coup d'envoi de l'Euro (14 juin-14 juillet), l'équipe de France dispute mercredi 5 juin (21h) un premier match amical contre le Luxembourg, au stade Saint-Symphorien de Metz.

Si le temps presse pour se remettre dans le rythme après une saison éprouvante et peaufiner les automatismes, les Bleus devront composer avec plusieurs absences majeures. En raison de la date tardive de leur dernier match de championnat, les joueurs du Milan AC, Olivier Giroud et Theo Hernandez, ne sont arrivés à Clairefontaine qu'en début de semaine et sont très incertains pour cette rencontre. De leur côté, les joueurs du Real Madrid, qui ont remporté la récente finale de la Ligue des champions - Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy - seront en tribunes. Malgré ces indisponibilités, une grande partie de l'ossature du XI type tricolore devrait être alignée par Didier Deschamps contre l'équipe du Grand Duché, elle-même amputée de plusieurs cadres.

Ce premier galop d'essai contre l'actuelle 87e nation mondiale doit marquer un début de montée en puissance de la bande à Kylian Mbappé, qui peut désormais se concentrer sur les prochaines grandes échéances après l'officialisation de son départ au Real Madrid, en vue du grand rendez-vous continental en Allemagne. En fin de semaine, les Français enchaîneront avec un duel contre le Canada (49e au classement Fifa), le 9 juin (21h15, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), à Bordeaux.

