Avec quatre points en deux rencontres, l'équipe de France est en ballotage favorable pour une qualification en huitièmes de finale de l'Euro. Ne reste désormais plus qu'à finir le travail contre la Pologne, déjà éliminée. Un match à suivre mardi 25 juin (18h) en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info.

Objectif trois points, avec la manière si possible. Avec quatre points au compteur, l'équipe de France est en excellente position pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro. Le suspense est désormais de savoir en quelle position les Bleus vont réussir à s'extraire de leur poule, un paramètre particulièrement important pour la suite de leur parcours dans la compétition. Pour mettre le maximum de chances de leur côté, et espérer finir en pôle position, les hommes de Didier Deschamps doivent l'emporter le plus largement possible contre la Pologne, déjà éliminée, mardi 25 juin (18h), à Dortmund.

Peu inspirés offensivement depuis le début du tournoi et surtout en manque de réussite au moment de conclure les actions (un seul but marqué, un contre son camp), les tricolores sont attendus de pied ferme dans ce secteur face à des Polonais qui ont déjà été chercher le ballon au fond de leurs filets à cinq reprises. Encore plus quand on sait que les coéquipiers de Robert Lewandowski n'ont désormais plus rien à jouer, si ce n'est sauver l'honneur.

Heureusement, les Français devraient pouvoir compter sur un retour de leur capitaine Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez. "Ça va mieux. Chaque jour qui passe, on se rapproche d'une consolidation", a indiqué "DD" après le coup de sifflet final contre les Pays-Bas (0-0). "Si ça avait été un match décisif, j'aurais réfléchi différemment. Aujourd'hui, c'était plus sage qu'il reste sur le banc", a-t-il ajouté. Autant dire qu'il y a de fortes chances que le natif de Bondy foule la pelouse du Signal Iduna Park.

Le match France-Pologne est à suivre dès 18h en direct vidéo sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info, avec les temps forts (buts, actions...) en vidéo.