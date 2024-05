INTERVIEW - "N'Golo Kanté peut faire du bien aux Bleus" : la liste pour l'Euro 2024 épluchée par Rio Mavuba

À 32 jours du premier match des Bleus en Allemagne, Didier Deschamps a révélé, jeudi 16 mai, le nom des 25 joueurs qui vont composer son groupe pour l'Euro. Une annonce que Rio Mavuba, ex-milieu de l'équipe de France désormais consultant pour "Téléfoot" et "Le Mag" sur TF1, a suivi devant son téléviseur. Pour TF1info, l'ancien capitaine du LOSC analyse cette liste élargie, marquée par le retour surprise de N'Golo Kanté après deux ans d'absence.

Comme 5,7 millions de Français, Rio Mavuba avait les yeux rivés sur le JT de 20H de TF1. À 32 jours du premier match de l'équipe de France, le 17 juin contre l'Autriche (à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et TF1info), Didier Deschamps a divulgué, jeudi 16 mai, la liste des Bleus qui vont passer une partie de l'été en Allemagne. Au nombre de 25, ils vont se battre pour ramener le trophée Henri Delaunay dans l'Hexagone, 40 ans après la bande de Michel Platini, la première à avoir montré le chemin du succès.

Consultant pour l'émission "Téléfoot", et membre de l'équipe du "Mag de l'Euro" sur TF1, Rio Mavuba décrypte pour TF1Info ce groupe élargi. L'ex-international tricolore, qui a porté le maillot frappé du Coq à 13 reprises (entre 2004 et 2014), revient notamment sur le rappel de N'Golo Kanté.

N'Golo Kanté peut faire du bien à ce groupe Rio Mavuba, consultant TF1 et ex-international tricolore

Didier Deschamps a donc révélé une liste élargie de 25 noms pour disputer l'Euro cet été. Pensez-vous qu'il a souhaité se couvrir en cas de défection d'un joueur ? On pense, par exemple, à Aurélien Tchouaméni, même s'il a dit le croire "apte" pour le premier match le 17 juin.

Rio Mavuba : Il était obligé d'annoncer un groupe élargi, parce qu'il fait face à un certain nombre d'incertitudes dans quasiment tous les secteurs du jeu. Derrière, il doit composer avec le forfait de Lucas Hernandez (victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, ndlr) et les doutes sur les états de forme d'Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano, qui ont moins joué avec leur club. Au milieu, il y a l'interrogation Aurélien Tchouaméni (souffrant d'une rupture de fatigue au pied gauche) que l'on sait très important dans l'animation. Et, devant, il y a aussi le retour de Kingsley Coman (qui n'a plus joué depuis sa lésion aux adducteurs le 13 avril). Donc forcément, il a dû se couvrir.

Dans cette liste, il y a une grosse surprise : le retour de N'Golo Kanté. Le champion du monde 2018, exilé en Arabie saoudite, n'est plus apparu en Bleu depuis le 3 juin 2022. Avez-vous été étonné en entendant son nom ?

Je vais être honnête, je ne vais pas dire que je n'étais pas été surpris. Non pas parce qu'il joue dans le championnat saoudien, qui compte de nombreux internationaux. C'est plutôt parce que cela faisait un long moment qu'on ne l'a plus vu en équipe de France. On sait qu'il avait du mal à enchaîner les matchs. Mais cette saison, comme l'a dit Didier, il a réussi à le faire à un certain rythme. La question est de savoir s'il est maintenant capable d'enchaîner à un rythme international. Il a l'avantage de connaître le très haut niveau. De par son expérience, en entrant dans la rotation, il peut faire du bien à ce groupe. N'Golo est un petit porte-bonheur qui va amener avec lui son sourire et sa bonne humeur.

Sur le plateau du JT de 20H de TF1, "DD" a vanté "un groupe équilibré" avec des vieux briscards comme Olivier Giroud, 37 ans, et des jeunes premiers comme Warren Zaïre-Emery, 18 ans. La mayonnaise peut-elle prendre ?

Didier Deschamps nous a déjà prouvé qu'il était très bon dans la composition d'un groupe. L'alternance entre les petits jeunes - Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola... - et les anciens - Antoine Griezmann, Olivier Giroud... - peut faire un joli mélange. Même derrière où ça paraît un peu jeune, il y a quand même (Benjamin) Pavard et (Ferland) Mendy, qui ont l'habitude de jouer au plus haut niveau. Vu la qualité de ce groupe, on ne peut pas faire la fine bouche.

Bradley Barcola peut être une belle surprise Rio Mavuba, consultant TF1 et ex-international tricolore

Le patron des Bleus a aussi fait entorse à ses principes pour cet Euro en convoquant Bradley Barcola, qui n'avait jamais été appelé chez les A. Disposer d'une liste élargie peut-il l'avoir convaincu à le sélectionner ?

Oui, ça l'a sûrement aidé à sauter le pas, même s'il ne faut pas oublier que Barcola est très en forme. Il sort d'une grosse fin de saison au PSG, où il s'est imposé très rapidement. C'est un garçon qui est très fort en un contre un. Il est capable de déséquilibrer une défense, on l'a vu à Nice mercredi (où il a été buteur et passeur lors de la victoire 1-2 du PSG, ndlr). Il n'est pas encore très connu du très grand public. Il peut être une belle surprise. Avec son insouciance et sa fougue, il est capable sur un court temps de jeu de faire la différence. Même si ses futurs adversaires vont forcément l'étudier.

Il y a en revanche plusieurs absents notables dans cette liste, notamment Alexandre Lacazette. Malgré une très belle saison à Lyon, Randal Kolo Muani, qui sort d'une première saison difficile au PSG, lui a été préféré...

Même si on sait qu'Alexandre est un grand attaquant, son histoire en Bleu, avec le sélectionneur, est compliquée. Kolo Muani a des qualités différentes. Il est capable de jouer dans le couloir ou en pointe, il offre des possibilités différentes dans un match. Ça explique peut-être pourquoi il a la préférence de Didier Deschamps. Et puis on connaît aussi le coach. Il est assez fidèle avec ses joueurs. On l'a vu quand Griezmann traversait une période très compliquée à Barcelone, il a toujours été derrière lui. Il ne l'a pas laissé sur le bord de la route. Il a fait ça avec beaucoup de joueurs, et je pense que c'est qu'il fait aussi avec Kolo Muani.

À l'occasion de l'annonce de sa liste, Didier Deschamps a été interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, qui va partir du PSG. Doit-il boucler son avenir avant l'Euro ?

Si ça peut se boucler avant, j'ai envie de dire tant mieux. Après, si avec le Real Madrid, ils se sont dits "on fait ça après l'Euro", moi, je me dis qu'il n'y a pas de souci. Il va clore le débat tout de suite sur sa première conférence de presse. Il a déjà annoncé qu'il allait quitter le PSG, la suite, on attendra et on verra. Il n'y aura pas de sujet Kylian Mbappé.