En démonstration face aux Écossais en ouverture (5-1), la Mannschaft peut déjà assurer sa place en huitième de finale en cas de victoire face à la Hongrie ce mercredi. En tête du groupe A, l'Allemagne fera face à des adversaires qui n'ont d'autre choix que de l'emporter après sa défaite face aux Suisses (1-3). Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon.

Après cinq jours de compétition, l’Euro 2024 entre dans sa phase deux, aux airs de quitte ou double. Ceux qui ont débuté leur compétition avec une victoire ont la possibilité de s’assurer une qualification avant même la fin de la phase de poules en signant un deuxième succès d’affilée. Pour ceux qui n’ont en revanche encore aucun point au compteur, une nouvelle défaite les rapprocherait un peu plus d’un retour précipité chez eux. Tous les matins, avant que le coup d'envoi des rencontres ne soit donné, TF1info décortique le programme du jour outre-Rhin.

Le but qu’il faut revoir

On espère pour vous que vous n'aviez pas déjà éteint votre téléviseur. Parce qu'il aurait été bien dommage de rater cette réalisation déjà décisive pour l'avenir du Portugal dans cet Euro 2024. Dominateurs dans tous les secteurs pour leur premier match en Allemagne, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont souffert face un bloc tchèque solide qui leur a laissé peu d'espace. Pire, les Tchèques ont ouvert le score contre le cours du jeu avant d'offrir l'égalisation sur un plateau à leurs adversaires en marquant contre leur camp sept minutes plus tard.

Après que le but du 2-1 a été refusé par la VAR à trois minutes de la fin du temps réglementaire, la Seleção a attendu l'ultime minute pour souffler un grand coup. Sur la pelouse depuis deux minutes, Francisco Conceição a libéré les siens tout en inscrivant son premier but en sélection (90e+4). L'attaquant de 21 ans évoluant au FC Porto a marqué 111 secondes après son entrée en jeu. De quoi faire de lui le premier joueur portugais à marquer en tant que remplaçant au Championnat d'Europe de l'UEFA depuis Éder lors de la finale de 2016 remporté par le Portugal... face à la France.

Portugal - Tchéquie : voir le but libérateur de Francisco Conceiçao Source : Football - EURO

L’affiche à ne pas rater

Allemagne-Hongrie (Poule A). Coup d’envoi à 18h.

Ils sont entrés dans leur Euro avec la manière. Victorieux de bien faibles Écossais lors du match d'ouverture (5-1), les Allemands ont mis fin à une étrange série qui les avait vus tomber dès leur première rencontre lors des trois précédentes compétitions majeures (face au Mexique à la Coupe du monde 2018, à la France à l'Euro 2021 et au Japon au Mondial 2022). Mais ont-ils levé tous les doutes pour autant ? Ce deuxième match du tournoi face à la Hongrie se dessine comme le véritable test pour les hommes de Julian Nagelsmann.

Défaits par la Suisse (1-3), les Hongrois revanchards n'auront d'autre choix que l'emporter pour espérer rêver encore un peu. Les statistiques face à la Nationalelf plaident en leur faveur. "Lors des trois derniers matchs, nous n'avons pas perdu une seule fois contre eux. Nous avons une victoire et deux nuls. Nous espérons continuer sur cette lancée, même si nous savons que ce qui nous attend sera une rencontre complètement différente", assure le sélectionneur Marco Rossi. De quoi poser les bases d'un affrontement alléchant, à suivre en direct commenté sur TF1info.

📺 Le programme du mercredi 19 juin

15h : Croatie – Albanie (Poule B) en direct sur beIN SPORTS 1

18h : Allemagne-Hongrie (Poule A) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Écosse-Suisse (Poule A) en direct sur beIN SPORTS 1

La lecture qu’on vous conseille

Les Anglo-saxons parlent de "supersub", un super remplaçant capable de renverser un match. Niclas Füllkrug a tout du joker de luxe au sein de l’effectif allemand. L'atypique avant-centre de 31 ans, qui s'est révélé sur le tard au Werder Brême après avoir fait une majorité de sa carrière en deuxième division, a montré toutes ses qualités lors de la démonstration des siens contre l'Écosse (5-1). "C'est assez rare que les onze qui ont été alignés pour le premier match soient les mêmes qui fassent l'ensemble du tournoi. J'ai prouvé que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps (pour faire la différence) lorsque je rentre dans un match", souligne le principal intéressé bien déterminé à marquer dès qu’il le pourra.

Niclas Füllkrug, le buteur providentiel de l'Allemagne en sortie de banc. - DAMIEN MEYER / AFP

Le chiffre qu’il faut retenir

3. Comme le nombre de défaites enregistrées par la Croatie lors de ses cinq derniers matchs en compétition officielle. Avant de chuter face à l’Espagne pour débuter leur Euro 2024 (0-3), les coéquipiers de Luka Modric se sont inclinés face à la Turquie (0-1, 12 octobre) et au pays de Galles (1-2, 15 octobre) lors des qualifications. C’est autant de revers que sur l’ensemble de ses 29 précédents matchs en compétition combinés (16 victoires, 10 nuls), selon Opta. Une dynamique descendante que la sélection menée par Zlatko Dalic compte bien faire mentir ce mercredi contre l’Albanie.