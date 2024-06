L’équipe de France, qualifiées pour les huitièmes de finale, vise la première place de son groupe face à une sélection polonaise éliminée mais pas résignée. Dans la soirée, l’Angleterre devra conforter son statut de favori en réhaussant son niveau de jeu. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon.

Après une victoire, un match nul et quatre points au compteur, les Bleus ont un pied déjà en huitièmes de finale de l’Euro 2024. Reste désormais à savoir où ils mettront le deuxième. Les hommes de Didier Deschamps ont tout intérêt à l'emporter avec le plus de buts possible face à la Pologne ce mardi à 18h (en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info) pour espérer terminer en tête de leur groupe D. Alors que leur destin est lié à celui des Pays-Bas, leur place à l'issue de la phase de poules jouera un rôle clé pour la suite de leur tournoi. Dans le groupe C, l’Angleterre veut bien briller face à la Slovénie au terme de deux prestations jusque-là décevantes pour enfin assumer sur le terrain son statut de favori.

Le but à revoir

Il est le héros de tout un pays. Alors que l'Italie était menée 1-0 par la Croatie dans les arrêts de jeu, un score qui ne lui assurait pas sa qualification en huitièmes de finale, la Squadra Azzurra a renversé la table dans les dernières secondes. Au bout du temps additionnel, après une belle percée de Riccardo Calafiori dans l'axe, Mattia Zaccagni, décalé sur la gauche, a enroulé sa frappe dans la lucarne droite de Dominik Livakovic (90e+7) pour égaliser (1-1). Un tir imparable qui qualifie les tenants du titre azzurri et élimine quasiment de l'Euro les Croates de Luka Modric.

Croatie-Italie (1-1) : revoir le but libérateur de Mattia Zaccagni Source : Football - EURO

L’affiche à ne pas rater

France – Pologne (Poule D). Coup d’envoi à 18h.

Ils ne sont jamais rencontrés lors d’un Championnat d’Europe. Entre Français et Polonais, l’histoire est mince. Trois matchs en tournoi majeur, le dernier s’étant soldé par une victoire tricolore en huitième de finale du Mondial au Qatar (3-1). Celui qui se jouera à Dortmund ce mardi fait déjà s’affoler les statistiques. Les Bleus n’ont jamais perdu aucun de leurs huit matchs de phase de groupes à l’Euro sous l’ère Deschamps (4 victoires, 4 nuls). Mieux, ils sont invaincus lors des 17 rencontres disputées par N’Golo Kanté lors d’un Euro et d’une Coupe du monde (12 victoires, cinq défaites). Mais seul un succès leur garantirait l’une des deux premières places du groupe D alors qu’au même moment, les Pays-Bas (4 points aussi) feront face à l’Autriche (3 points).

Déjà éliminés après deux défaites, les Polonais n’ont cependant jamais perdu leurs trois premiers matchs lors d’un tournoi majeur. Comme un ultime baroud d’honneur, les coéquipiers de Robert Lewandoswki, enfin de retour de blessure face à l’Autriche (1-3), ne comptent pas se priver de bousculer l’adversaire. Avec à la clé, pourquoi pas la première victoire polonaise contre les Bleus depuis un amical en 1982 (4-0). "Nous jouerons contre la France avec notre meilleure équipe possible. Ce match sera bénéfique pour nous dans le cadre de notre préparation à la Ligue des nations de l'UEFA à l'automne. Bien sûr, nous sommes déçus d'être éliminés, mais je ne changerai pas de stratégie", promet le sélectionneur Michal Probierz.

Ses joueurs pourraient même aller piquer au vif des Français certes muets face au but dans cet Euro mais sur une série de 367 minutes sans avoir encaissé de buts. À l'inverse, l'équipe de France est aussi la seule à n'avoir pas inscrit un seul but depuis le début de l'Euro 2024, le seul à l'actif ayant été marqué contre son camp par l'Autriche (0-1). Un chiffre qui évoluera peut-être si Kylian Mbappé est apte à jouer malgré sa fracture du nez.

📺 Le programme du mardi 25 juin :

18h : France-Pologne (Poule D) en direct sur TF1 et beIN SPORTS 1, en live commenté sur TF1info

Pays-Bas – Autriche (Poule D) en direct sur beIN SPORTS 2

21h : Angleterre-Slovénie (Poule C) en direct sur M6 et beIN SPORTS 1

Danemark – Serbie (Poule C) en direct sur beIN SPORTS 2

La lecture qu’on vous conseille

Encensé avant leur arrivée en Allemagne, les Anglais sont la cible de vives critiques depuis le début du tournoi. La faute à des prestations franchement décevantes qui ont beaucoup fait parler Outre-Manche, en particulier les anciens capitaines des Three Lions Gary Lineker et Alan Shearer. Leur successeur a répliqué sans animosité, martelant que ce n’était "pas le moment de paniquer".

Le chiffre qu’il faut retenir

0. Comme le nombre de victoire de l’équipe de France lors du dernier match de phase de groupes des huit derniers tournois majeurs. La dernière fois que l’équipe de France s’est imposée juste avant les matchs à élimination directe, c’était face au Togo (2-0) lors du Mondial 2006. Ont suivi une défaite contre l’Italie (0-2, Euro 2008), contre l’Afrique du Sud (1-2, Coupe du monde 2010), contre la Suède (0-2, Euro 2012), un match nul face à l’Équateur (0-0, Coupe du monde 2014), la Suisse (0-0, Euro 2016), au Danemark (0-0, Coupe du monde 2018), au Portugal (2-2, Euro 2021) et un échec face à la Tunisie (0-1, Coupe du monde 2022).