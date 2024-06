La phase de poules se referme, mercredi 26 juin, avec les ultimes rencontres des Groupes E et F. Dans ces deux dernières poules, le Portugal est la seule équipe assurée de participer aux huitièmes de finale. Pour les autres sélections, tout reste ouvert. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon.

Sur les coups de 23 heures, les 16 qualifiés pour la phase à élimination directe seront tous connus. Ce mercredi 26 juin marque officiellement la fin de la phase de poules. Si on a identifié plus de la moitié des sélections qui joueront les huitièmes de finale, il reste encore quelques incertitudes que cette ultime journée devra lever. Notamment en ce qui concerne des nations qui espèrent encore être repêchées au titre de meilleur troisième. Mais les places restantes seront chères, avec plus de déçus que de satisfaits à l'arrivée.

Le but qu'il faut revoir

On aurait forcément aimé que ce but de Kylian Mbappé soit synonyme de première place de groupe pour les Bleus. Finalement, il n'en est rien. Mardi 25 juin, l'équipe de France a été accrochée par la Pologne (1-1) et contrainte de terminer à la deuxième place de sa poule, une première depuis l'arrivée de Didier Deschamps sur le banc tricolore.

Malgré ce point négatif, les Bleus ont enfin fait trembler les filets. Il aura fallu attendre la deuxième période, et un penalty transformé par leur numéro 10. Le capitaine français, de retour après sa fracture du nez contre l'Autriche, est devenu le premier buteur Français dans cet Euro 2024. Le futur joueur du Real Madrid a d'ailleurs inscrit son premier but dans un Euro, au bout de sa sixième rencontre.

France-Pologne (1-1) : revoir le penalty de Kylian Mbappé Source : Football - EURO

L'affiche à ne pas rater

Géorgie-Portugal (Poule F). Coup d'envoi à 21h.

Il y a un monde d'écart entre ces deux-là. D'un côté, le Portugal de Cristiano Ronaldo, ogre mondial, champion d'Europe 2016 et candidat à la victoire finale, le 14 juillet prochain, au Stade olympique de Berlin. De l'autre, la Géorgie de Georges Mikautadze, petit Poucet de cet Euro, novice dans un grand tournoi international. Dans ce match des opposés, qui semble plus que déséquilibré sur le papier, la sélection coachée par Willy Sagnol est à la fois proche de la sortie et de réaliser un exploit historique.

Quatre jours après avoir obtenu leur premier point dans une compétition majeure, contre la République tchèque (1-1), les Géorgiens ont une occasion incroyable d'accrocher une qualification pour les huitièmes de finale. Pour ce faire, il leur faudra faire tomber la Seleção, déjà qualifiée et assurée de finir première de sa poule, mais qui, même remaniée, a pour objectif de poursuivre sa montée en puissance. Mais ne dit-on pas que dans le football tout est possible ?

📺 Le programme du mercredi 26 juin

18h : Ukraine-Belgique (Poule E) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

18h : Slovaquie-Roumanie (Poule E) en direct sur beIN SPORTS 2

21h : Géorgie-Portugal (Poule F) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : République Tchèque-Turquie (Poule F) en direct sur beIN SPORTS 2

C'est une difficulté que les Français ne parviennent pas à endiguer. Depuis le coup d'envoi de l'Euro, les Bleus n'ont inscrit... aucun but dans le jeu. Il a fallu attendre le troisième et dernier match de poules face à la Pologne (1-1) pour voir un Tricolore faire trembler les filets adverses, en l'occurrence Kylian Mbappé sur penalty. Mais le retour du capitaine tricolore sur les pelouses allemandes après sa fracture du nez n'aura pas permis à la France de retrouver de son efficacité offensive. Depuis le début de la compétition, les vice-champions du monde ont tiré 49 fois, cadré 14 fois... pour un seul petit but. Maladresse quand tu nous tiens...

Le chiffre qu'il faut retenir

Quatre, comme le nombre d'équipes à égalité dans le Groupe E. La Roumanie, la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine comptent trois points chacune après deux matchs. Une situation inédite dans la longue histoire de l'Euro. Dans cette poule, la plus incertaine de toutes, les Roumains, vainqueurs de l'Ukraine (3-0), sont toutefois en tête au bénéfice d'une meilleure différence de buts. Derrière les Tricolori, suivent les Belges, les Slovaques et, enfin, les Ukrainiens. Slovaquie-Roumanie et Ukraine-Belgique (à 18h, en live commenté sur TF1info) devraient permettre de les départager.