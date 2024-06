En conférence de presse ce mardi, Kylian Mbappé s'est félicité de sa signature au Real Madrid. Le capitaine français se tourne désormais vers la compétition et espère un "grand été" pour les Bleus.

Un dossier réglé avant les grandes échéances. À dix jours du début de l'Euro 2024, Kylian Mbappé est apparu radieux en conférence de presse ce mardi, après l'officialisation de sa signature au Real Madrid pour les cinq prochaines années. "C'est un immense plaisir et un rêve qui se réalise. C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être. J'y vais avec beaucoup d'excitation et beaucoup d'humilité", déclare-t-il avec un grand sourire. "C’est un grand soulagement. Je suis très content", ajoute le natif de Bondy, qui se dit "libéré".

"Un homme heureux a plus de chance de bien jouer qu’un homme malheureux", glisse encore le joueur de 25 ans. "Au PSG, je n'étais pas malheureux, ce serait cracher dans la soupe, et cracher au visage de tous ces gens qui m'ont défendu, mais des choses et des gens me rendaient malheureux", précise-t-il, énigmatique.

"Aider l'équipe de France à aller le plus loin possible"

Dorénavant, le capitaine des Bleus se tourne vers la grande compétition continentale à venir (14 juin-14 juillet). "J'ai une responsabilité en tant que capitaine de l'Équipe de France ; je ne répondrai pas aux questions autres que la sélection. Je préfère protéger mon équipe nationale parce qu'on a un grand été qui nous attend", commence-t-il.

"Mon objectif est d'aider l'équipe de France à aller le plus loin possible" en Allemagne, martèle-t-il, rappelant que "cela fait longtemps" que les tricolores "n'ont pas gagné" un Euro. "Quand je viens en sélection, mon envie est au maximum. Je donne tout pour ce coq" et "je veux essayer de rentrer avec la coupe à la maison", annonce le désormais ex-attaquant du PSG.

Avant de penser au trophée, les Français doivent jouer deux matchs amicaux, contre le Luxembourg (mercredi, 21h) et contre le Canada (dimanche, 21h15).