Euro 2024 : Didier Deschamps ouvre les portes de l'équipe de France à Bradley Barcola

À un mois et demi de l'ouverture de l'Euro 2024, le sprint final est lancé pour les prétendants à l'équipe de France. Si aucune révolution n'est à attendre au sein d'un groupe tricolore qui a relativement peu bougé ces derniers mois, quelques places restent tout de même à prendre. Le jeune Bradley Barcola fait par exemple partie des options envisagées pour étoffer l'attaque.

Quelques petites retouches à venir ? Si l'ossature du groupe ne devrait pas bouger, plusieurs joueurs sont encore en balance pour intégrer l'équipe de France lors de l'Euro 2024. Derrière les indéboulonnables, de Kylian Mbappé à Antoine Griezmann en passant par Aurélien Tchouaméni ou Ousmane Dembélé, certains pourraient tout perdre dans la dernière ligne droite en raison pour cause de méforme (ou de blessure). Kingsley Coman touché assez sérieusement à l'adducteur, Randal Kolo Muani en grande difficulté du côté du PSG… L'attaque cristallise une grande partie des incertitudes. Ce qui explique que la porte ne soit pas encore fermée pour l'arrivée de petits nouveaux cet été.

Lors d'un long entretien avec l'AFP ce mercredi, Didier Deschamps n'a ainsi pas fermé la porte à une participation du jeune Bradley Barcola au grand rendez-vous continental en Allemagne. "Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'habitude d'appeler en phase finale des joueurs que je n'ai pas retenus avant que je vais m'en priver. Je ne fonctionne pas avec ce type de règles. Je ne suis pas conservateur et je ne fais pas des choix en me demandant ce que l'on en pensera. Si j'estime que je dois faire différemment dans l'intérêt de l'équipe de France, je fais différemment", déclare le sélectionneur au sujet du Parisien. "Attention, je ne suis pas en train d'affirmer que je vais le prendre" mais "à chaque situation ses réponses", continue-t-il.

De plus en plus décisif...

Visiblement, la deuxième partie de saison de l'intenable ailier a convaincu le technicien basque. Les bonnes performances de l'ancien Lyonnais "demandaient confirmation" et "depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions", assure "DD". Au-delà de son travail sans ballon et de ses dribbles chaloupés, le droitier de 21 ans s'est montré de plus en plus décisif. Il reste ainsi sur un but et deux passes décisives lors de ses trois derniers matchs de championnat. Il s'est aussi montré particulièrement à son avantage lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre Barcelone, avec là encore une passe décisive à la clé. "On ne le découvre pas non plus. Avec Guy (Stephan, son adjoint), on le suit attentivement depuis ses débuts au plus haut niveau avec Lyon", souligne le sélectionneur des Bleus.

En attaque, à Paris, Barcola et Mbappé parlent le même langage. - MIGUEL MEDINA / AFP

Cerise sur le gâteau, Bradley Barcola a développé une véritable alchimie avec deux de ses compatriotes, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Une relation qui pourrait peser de tout son poids au moment de faire les derniers compromis. "Quand je sais que j'ai la confiance du coach ou celle de mes coéquipiers, ça me libère", commente le principal intéressé. "Ousmane, par exemple, c'est lui qui me dit, 'prends la balle, va jouer un contre un, ne te pose pas de questions'. Et pareil, Kylian, il me dit la même chose. 'Prends tes un contre un. Si tu peux tirer, tire. Si tu peux même la mettre, mets-la moi'", raconte-t-il, mettant en avant les nombreux "conseils" de ses aînés.

"C'est important d'avoir cette connexion (à trois, Ndlr)", juge-t-il encore. D'autant plus important qu'elle pourrait lui permettre de faire ses premiers pas en sélection…