Mercato : avant l'Euro 2024 avec les Bleus, Olivier Giroud annonce son départ pour les États-Unis

En fin de contrat avec l'AC Milan, Olivier Giroud a confirmé, lundi 13 mai, qu'il allait quitter l'Europe pour finir en MLS, le championnat nord-américain. Le meilleur buteur de l'équipe de France, qui s'apprête à vivre sa dernière compétition avec les Bleus lors de l'Euro 2024, est attendu du côté de Los Angeles, où évolue son ami et futur coéquipier Hugo Lloris.

Pour lui, "c'est le bon moment" de prendre la parole. À trois jours de l'annonce de Didier Deschamps, jeudi 16 mai, au JT de 20H de TF1, où il révélera sa liste pour l'Euro 2024, qui devrait être sa dernière compétition avec le maillot frappé du Coq, Olivier Giroud a confirmé, lundi 13 mai, son départ de l'AC Milan le 30 juin prochain. "Je suis ici pour vous dire que je vais jouer mes deux derniers matchs avec Milan", a-t-il annoncé, non sans émotion, dans une vidéo postée par le club italien, avec qui il arrive en fin de contrat après trois saisons passées sous les couleurs rossoneri.

"Je vais continuer ma carrière, mais en MLS", a indiqué le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 buts en 131 sélections), qui va retrouver, du côté du Los Angeles FC, l'ex-gardien et capitaine des Bleus, Hugo Lloris. "Je suis très fier de ce que j'ai fait ici en trois ans. (...) Je suis un peu ému, mais Milan restera dans mon cœur pour toujours. J'ai fait mon choix il y a quelques semaines, j'ai tout donné pour ce club (...) Pour moi, et je pense aussi pour ma famille, c'est le bon moment pour vivre une expérience de vie différente."

Révélé à Montpellier (2010-2012), puis passé par Arsenal (2012-2018) et Chelsea (2018-2021), où il a soulevé la Ligue Europa en 2019 et Ligue des champions en 2021, le champion du monde 2018 a réussi son passage en Serie A. Avec le maillot rossonero, Olivier Giroud a ajouté deux nouveaux titres dans son armoire à trophées : un Scudetto en 2022 et une Supercoupe d'Italie l'année suivante.

"J'ai le cœur qui bat plus fort. Le football est ma passion, ma vie. Porter ce maillot était un honneur. Je pense que finir au très haut niveau en Europe, à Milan, est la chose que je voulais", a-t-il lancé, regrettant toutefois de ne pas partir "après la victoire d'un trophée".