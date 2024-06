Après David Guetta et Martin Garrix, l’UEFA a à nouveau fait confiance à des DJ pour la chanson officielle de son tournoi international. Le trio italien Meduza s’allie à un groupe américain et à la star montante de la pop allemande pour un morceau qui pourrait s’imposer comme l’un des tubes de l’été. Le titre doit être interprété en direct lors de la cérémonie de clôture du 14 juillet à Berlin.

Elle est sortie en catimini le mois dernier pour mieux s’immiscer dans les têtes des téléspectateurs. Car ceux qui suivront l’Euro 2024 l’entendront à chaque match. Chanson officielle de la compétition, "Fire" viendra rythmer les quatre semaines du tournoi qui s’ouvre en Allemagne ce vendredi 14 juin. Pas aussi entêtant que "This One’s For You" de David Guetta et Zara Larsson il y a huit ans, le morceau électro a tout de même de quoi faire danser les supporters tout l’été.

À commencer par des paroles simplissimes, même pour les non-anglophones. L’UEFA assure que ce titre "incarne la ferveur et l'esprit des fans de football et de musique". "We’re on fire tonight", "on est à fond ce soir", martèle le refrain. Le clip, lui, ressemble malheureusement à un défilé de placements de produits en faveur des partenaires de la compétition. Produite par le trio de DJ italiens Meduza, "Fire" a été écrite par le leader du groupe américain OneRepublic Ryan Tedder qui donne de la voix avec Leony, une jeune chanteuse très populaire en Allemagne.

Cette dernière a remplacé une autre star allemande de la chanson dont le succès est mondial. Alors que sa présence avait été annoncée en décembre dernier, Kim Petras a dû renoncer à ce projet trois mois plus tard "en raison de problèmes de calendrier". La jeune femme de 31 ans adoubée par Madonna est l’Allemande que tout le monde s’arrache depuis plusieurs années. Elle a déjà collaboré avec David Guetta, Nicki Minaj et Sam Smith avec qui elle est entrée dans l'histoire de la musique en février. Première artiste transgenre récompensée aux Grammy Awards, sa participation artistique à l'Euro 2024 aurait été un symbole fort dans un univers du football toujours fortement marqué par les LGBT-phobies.