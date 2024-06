Alors qu'il rentrait aux vestiaires, après la défaite du Portugal face à la Géorgie (2-0), mercredi 26 juin, "CR7" a failli être blessé par un fan imprudent. L'individu a cru bon de sauter, les deux pieds en avant, de la tribune où il était installé, pour descendre sur la pelouse et approcher le capitaine portugais. Un membre du personnel de sécurité est intervenu juste à temps pour éviter le pire, sous le regard désabusé du quintuple Ballon d'Or.

Cela aurait pu être grave. Déjà assailli par les fans, qui n'hésitent pas à pénétrer sur les pelouses pour lui arracher un selfie en plein match, Cristiano Ronaldo a cette fois vu un individu lui sauter littéralement dessus. La scène aussi ubuesque qu'improbable a été captée, mercredi 26 juin, aux abords du terrain, quelques minutes après le coup de sifflet final de Géorgie-Portugal (2-0).

Alors que "CR7", visage fermé, se dirigeait vers le tunnel de la Veltins-Arena de Gelsenkirchen afin de regagner les vestiaires, un jeune homme a enjambé la balustrade de la tribune, située au-dessus des escaliers. Le supporter a ensuite sauté dans sa direction, les deux pieds en avant.

Sur une vidéo relayée massivement sur les réseaux sociaux, on aperçoit l'individu irresponsable s'élancer vers le quintuple Ballon d'Or, qu'il manque - par miracle - de toucher, et peut-être de blesser. Un grave incident évité en partie grâce au sang-froid et à l'intervention d'un agent de sécurité, que l'on voit se précipiter pour protéger le capitaine de la Seleção, resté muet en phase de poules d'un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière.

Une séquence invraisemblable qui n'a clairement pas plu à Cristiano Ronaldo, heureusement indemne. La star d'Al-Nassr n'a pas caché son incompréhension à la suite du geste inconscient de ce jeune supporter, qui lui n'a pas été blessé selon l'UEFA. L'instance organisatrice de l'Euro avait d'ailleurs annoncé durcir ses mesures de sécurité, après les invasions de terrain lors de Turquie-Portugal (0-3). Pas de quoi, semble-t-il, refroidir les agissements imprudents.