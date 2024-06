Privée de son capitaine Kylian Mbappé, l'équipe de France a concédé un match nul contre les Pays-Bas (0-0). Un score devenu, mine de rien, presque habituel pour les Bleus en grandes compétitions, à plus forte raison depuis le début de l'ère Deschamps.

La nouvelle zone de confort des Bleus ? Solide à défauts d'être brillante, l'équipe de France a concédé un match nul et vierge contre les Pays-Bas, vendredi, à Leipzig. Encore un. Même s'ils ont manqué l'opportunité de valider officiellement leur qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro, les coéquipiers d'Antoine Griezmann se trouvent en ballotage très favorable. D'autant qu'ils joueront, lors de la troisième journée, une Pologne déjà éliminée et équipe la plus faible du groupe D. Autrement dit, même s'ils auraient préféré prendre les trois points, les Tricolores ne sont sans doute pas si déçu que ça par ce score de parité. Et puis, ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une première en la matière.

La patte Deschamps ?

Certains s'illustrent par des feux d'artifice offensifs, d'autres par des victoires à la pelle lors des Éliminatoires. Les Bleus, eux, sont passés maîtres ces dernières années dans l'art du... 0-0. Depuis 1992, leur première occurrence en la matière, ils ont "enregistré 12 matches nuls et vierges en tournoi majeur (Coupe du Monde + Euro)". Selon Opta, "c'est plus que toute autre équipe sur la période".

C'est même devenu une petite routine, un passage obligé, depuis l'arrivée de Didier Deschamps aux commandes, au sortir d'un Euro 2012 raté dans les grandes largeurs. Sous sa houlette, l'Euro 2021 est la seule grande compétition lors de laquelle ses hommes n'ont pas concédé de 0-0. Curiosité, c'est aussi celle où la France s'est le plus raté lors de son mandat (élimination dès les huitièmes de finale par la Suisse). Lors des Mondiaux 2014 et 2018, les joueurs au coq étaient restés muets devant l'Équateur et le Danemark, respectivement. À l'Euro 2016, c'était contre la Suisse que la France avait concédé un 0-0 sans saveur. La seule différence de ces trois résultats avec le faux pas de Leipzig est qu'il s'agissait à chaque fois de troisièmes matchs de poule, avec des tricolores qualifiés pour les matchs couperets avant même le coup d'envoi.

À noter que les deux étoiles des Bleus ont été acquises au terme de Mondiaux au cours desquels ils ont achevé un match sur le score de 0-0. En 2018 bien sûr, comme on l'a rappelé. Mais en 1998, aussi. En quarts de finale, Zidane et compagnie avaient ainsi dû passer par les tirs aux buts pour se défaire d'une Italie accrocheuse au bout de l'ennui.

Malgré la frustration initiale (et légitime), un 0-0 dans un grand tournoi n'est pas donc forcément annonciateur d'élimination précoce pour l'équipe de France. Encore moins sauce Deschamps.