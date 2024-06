Avant de croiser le fer avec les Pays-Bas et la Pologne, la France affronte l'Autriche (17 juin, 21h) pour son entrée en lice dans l'Euro 2024. Si elle n'est pas la plus connue du grand public, cette sélection est devenue, ces derniers mois, extrêmement difficile à battre. C'est donc, d'entrée de jeu, un gros test qui s'annonce pour les Bleus, comme le souligne Martin Konrad, journaliste de SkySports Austria.

L'importance de partir du bon pied. Placée dans un groupe D relevé à l'Euro - avec également les Pays-Bas et la Pologne -, l'équipe de France ne possède déjà qu'une faible marge d'erreur au moment d'affronter l'Autriche. Longtemps tenue loin du gratin international - aucune qualification en Coupe du monde depuis 1998 et aucune qualification en phase finale d'un Euro avant 2021 -, l'actuelle 25ᵉ nation au classement Fifa a progressé de manière fulgurante ces derniers mois et apparaît désormais comme un adversaire de poids. "On va rencontrer une équipe qui a du répondant et qui a de belles individualités. Je l'ai dit dès le tirage au sort, l'Autriche est sous-cotée et peut embêter beaucoup de sélections européennes", prévient ainsi Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps.

Ralf Rangnick, le bâtisseur

L'architecte derrière ce renouveau se nomme Ralph Rangnick. L'expérimenté technicien (65 ans), nommé sélectionneur en juin 2022, a donné du liant à ce qui n'était jusque-là qu'un bric-à-brac d'individualités avec un plan de jeu ambitieux. "Depuis son arrivée, il a insufflé un véritable esprit d'équipe et donné confiance à tout un groupe", affirme Martin Konrad, journaliste de SkySports Austria, contacté par TF1Info. "Apportant son expérience, sa connaissance du football germanique et sa science tactique, il a vraiment obtenu le respect de tout le monde, à commencer par celui de ses joueurs. Il est pleinement accepté par tout le monde", ajoute-t-il.

Cette relation de confiance s'est encore renforcée avec le refus de l'entraineur de prendre les rênes du Bayern Munich pour se concentrer sur la sélection. "Sa loyauté envers l'équipe autrichienne l'a rendu encore plus populaire. Comme Deschamps, il a obtenu tous les pouvoirs de la part de sa Fédération et a vu sa légitimité être renforcée". Au-delà de l'homme sur le bord de la pelouse, il est donc devenu une sorte de directeur sportif, ce qui permet de donner de la cohérence à tous les échelons du football autrichien.

Le pressing, socle du jeu autrichien

Mais alors, concrètement, quels sont les secrets derrière ce succès ? Comment jouent les Die Rot-Weiss-Roten (Rouges-Blancs-Rouges, en français). "Ralph Rangnick a révolutionné le visage de la sélection avec des principes très forts, un football protagoniste", commence Martin Konrad. Tout l'édifice se base sur "un pressing étouffant", une "pression constante à la perte de balle" et une "multiplication des courses et des efforts avec et sans ballon".

Et force est de constater que son message passe parfaitement là où la plupart des sélectionneurs privilégient un jeu plus pragmatique, faute de temps pour pouvoir parfaire les automatismes (comme cela est par exemple possible en club). "L'intensité sera à la hauteur, cela ne va pas être facile", met en garde le défenseur français Dayot Upamecano, qui croise régulièrement le fer avec bon nombre de ses adversaires d'un soir, qui évoluent dans le championnat allemand. "Le pressing est très important pour eux", souligne-t-il encore, en conférence de presse.

Ralph Rangnick, l'homme derrière le renouveau autrichien. - GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

En toute logique, le secteur fort de l'Autriche est le milieu de terrain, avec des joueurs fins techniquement et pas avares en efforts. Et la clé de l'édifice se trouve du côté du trio Konrad Laimer-Christoph Baumgartner-Marcel Sabitzer, trident de l'habituel 4-2-3-1 autrichien, avec notamment deux joueurs de côté atypiques : pas explosifs comme peuvent l'être certains ailiers, ils sont passés maîtres dans l'art d'avaler les kilomètres. Ils permettent de faire fonctionner un collectif qui, autrement, serait plus vulnérable.

La grande question est de savoir si la défense autrichienne peut prendre le dessus sur l'attaque française Martin Konrad

En effet, qui dit pressing intense dit multiplication d'espaces laissés dans le dos de la défense. Toute la difficulté est donc de pouvoir suffisamment compenser, par le placement ou la course, ces brèches pour ne pas s'exposer outre mesure. "Il faut trouver un équilibre entre les prises de risque et la stabilité. Cela signifie qu'il faut être prudent, avoir des soupapes de sécurité, lors des phases de pressing intenses, sous peine d'être rapidement puni", note l'expert du football autrichien.

Pour espérer triompher de cette formation coriace, les Bleus devront donc tout à la fois rivaliser dans l'entrejeu et privilégier la verticalité et les transitions rapides pour surprendre les coéquipiers de Marko Arnautovic, meilleur buteur de l'histoire de la sélection (36 réalisations). "La grande question est de savoir si la défense autrichienne peut prendre le dessus sur l'attaque française, et ses individualités d'exception", résume Martin Konrad. Elle mérite d'autant plus d'être posée que s'il y a, en temps normal, "davantage de certitudes défensives qu'offensives", la récente cascade de blessure a rebattu les cartes. Trois joueurs habituellement primordiaux dans ce secteur - le gardien Alexander Schlager, le défenseur David Alaba et le milieu Xaver Schlager - sont sur le flanc et forfaits pour toute la compétition.

Certes, des options de qualité existent pour remplacer ces cadres, et permettent d'apporter des choses différentes, à l'instar du gardien Patrick Pentz "plus doué avec ses pieds" et "meilleur à la relance" que son concurrent. Autre exemple, Nicolas Siwald amène son énorme abattage défensif, même si sa capacité à casser les lignes laisse parfois à désirer.

Il n'en reste pas moins que leur absence laisse un trou difficile à combler, encore plus dans le cas de David Alaba, véritable homme à tout faire de cette équipe. "Sans blessure, je dirais sans beaucoup de doute que l'Autriche est capable de se qualifier de ce groupe D, et, pourquoi pas, de faire l'exploit contre les Bleus. En l'état, je pense qu'ils peuvent sortir du groupe et atteindre la phase finale mais sans en être certain", met en avant notre interlocuteur. De quoi permettre aux hommes de Deschamps de partir un peu plus sereins. Mais méfiance, ces Autrichiens ne lâcheront rien…