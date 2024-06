La présence de Kylian Mbappé sur le terrain avec les Bleus, mardi (18h) contre la Pologne, reste incertaine. Invité de "Téléfoot" ce dimanche, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a laissé planer le doute sur le sujet. "Vous verrez en temps et en heure" a-t-il glissé, précisant que "tout va dans le bon sens" pour la star française.

Jouera, jouera pas ? La présence sur le terrain de Kylian Mbappé, mardi 25 juin soir à 18h pour affronter la Pologne (à suivre en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), n'est pas encore assurée. Blessé au nez contre l'Autriche (0-1) avec les Bleus lundi, la superstar n'est pas entrée sur la pelouse vendredi contre les Pays-Bas (0-0). "Est-ce que Kylian va débuter face à la Pologne ? Vous le verrez en temps et en heure", a laissé planer le doute Didier Deschamps, invité de "Téléfoot" sur TF1, ce dimanche.

"Tout va dans le bon sens" pour Mbappé, selon Deschamps

Si la titularisation de l'attaquant vedette de l'équipe de France n'est donc pas encore garantie, ce dernier s'est entraîné, masqué, ce dimanche soir avec les Bleus. Didier Deschamps s'est d'ailleurs montré rassurant sur la convalescence de son buteur depuis sa blessure. "Tout va dans le bon sens, a assuré le coach français. L'hématome va diminuer chaque jour. (...) Il va bien." Même si, rappelle "DD", Kylian Mbappé va tout de même devoir "s'habituer à son masque" afin d'être performant. Après son passage à l'hôpital lundi, une opération du nouveau joueur du Real Madrid avait été écartée dans l'immédiat.

Quoi qu'il en soit, le sélectionneur des Bleus prévoit d'aligner, lors du troisième match de phase de poules, "une équipe pour chercher la qualification", à "la meilleure place possible". "En sachant que derrière, on aura un peu plus de temps de récupération...". Sous-entendant qu'une équipe composée de la plupart des titulaires habituels pourrait se présenter contre les Polonais. Deuxièmes de la poule D avec 4 points, les Français viseront donc la victoire et la première place du groupe. Celle-ci leur permettrait d'éviter en huitièmes de finale de redoutables adversaires, comme l'Allemagne ou l'Espagne.

Solide défensivement mais inefficace offensivement, l'équipe de France a pour le moment assuré l'essentiel pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais le jeu des Bleus, parfois poussif, inquiète-t-il Didier Deschamps ? "À travers ces deux matchs qu'on a pu faire, il y a beaucoup de satisfaction de mon côté sur les ingrédients de base, répond le sélectionneur dans la vidéo à retrouver en tête de cet article. Mais ça ne fait pas tout. Ce qui nous a manqué, ça ne tient à pas grand-chose. Il suffisait de mettre un but par rapport aux cinq ou six occasions qu'on a eues." Des situations qu'il faudra cette fois convertir contre la Pologne, mardi soir.