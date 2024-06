La phase de poules de l'Euro se poursuit avec trois nouvelles affiches ce jeudi. Le choc très attendu entre l'Espagne et l'Italie conclura cette journée de gala, avec en ligne de mire la qualification pour les huitièmes de finale et une option sur la première place du redoutable groupe B. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon.

Après l'Allemagne, qui de l'Italie ou de l'Espagne décrochera son billet pour les huitièmes de finale ? Victorieuses de leur premier match, les deux sélections latines s'affrontent ce jeudi à 21h dans un match aux airs de finale. Mais attention à ne pas négliger les deux autres rencontres de la journée, dont un remake de la demi-finale de l'Euro 2021 entre le Danemark et l'Angleterre.

Le but qu'il faut revoir

Que serait un tournoi international sans un petit vent de polémique ? Celle entourant l'ouverture du score de l'Allemagne face à la Hongrie ce jeudi (2-0) n'a pas duré bien longtemps. Profitant d'un énorme cafouillage dans la surface de réparation, Jamal Musiala enchaîne un contrôle du droit et une frappe de l'intérieur qui trompe Peter Gulacsi après s'être frayé un chemin entre les jambes d'Attila Fiola.

Sauf que si le ballon est arrivé jusqu'au buteur, c'est parce que son capitaine et passeur décisif Ilkay Gündogan avait pu prendre le dessus sur Willi Orban en le bousculant. Après consultation de la VAR, l'arbitre néerlandais Danny Mekkeli a confirmé que le joueur allemand n'avait pas commis de faute. Circulez, y a rien à voir ! Enfin si, tout de même cette réalisation loin d'être anecdotique dans cet Euro où le meilleur buteur est pour l'instant le contre son camp. Musiala est le premier joueur de la compétition à avoir marqué deux fois. Voilà une anecdote qui vous fera peut-être briller à la machine à café.

L’affiche à ne pas rater

Espagne-Italie (Poule B). Coup d'envoi à 21h.

C'est un match qui sent la poudre, entre deux favoris à la victoire finale. Après avoir respectivement dominé la Croatie (3-0) et l'Albanie (2-1), l'Espagne et l'Italie veulent confirmer leurs belles dispositions et enchaîner un succès de rang. En jeu ? Un ticket pour les huitièmes de finale de la compétition pour le vainqueur (s'il y en a un) et une option mise sur la première place du groupe.

Pour l'anecdote, il s'agit de la onzième confrontation entre les deux pays dans un grand tournoi international (Euro ou Coupe du monde), un record pour deux nations européennes. Jusqu'ici, la Squadra Azzurra s'est montrée souveraine dans ces duels, puisqu'elle n'en a perdu qu'un seul (pour quatre victoires et cinq nuls). Mais la Roja peut s'appuyer sur le passif récent, puisqu'elle l'a emporté lors des deux dernières occurrences, durant la dernière Ligue des nations.

📺 Le programme du jeudi 20 juin :

15h : Slovénie-Serbie (Poule C) en direct sur beIN SPORTS 1

18h : Danemark-Angleterre (Poule C) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Espagne-Italie (Poule B) en direct sur beIN SPORTS 1, M6 et en live commenté sur TF1info

La lecture qu’on vous conseille

Principal artisan de la victoire des siens face à la Serbie (1-0) dimanche dernier, l'Anglais Jude Bellingham est déjà prophète en son pays. S’il a choisi de porter le même numéro que Zinedine Zidane au Real Madrid, son sens aiguisé des affaires rappelle celui d’un certain David Beckham. Un cocktail dément qui pourrait faire du milieu de terrain de bientôt 21 ans la prochaine icône du football mondial.

Le chiffre qu’il faut retenir

4. Comme le nombre de matchs disputés par la Slovénie à l'Euro, sans aucune victoire (trois nuls et une défaite). Les coéquipiers de Jan Oblak n'ont pas démenti cette statistique record - c'est le pays qui a disputé le plus de match dans la compétition sans jamais l'emporter - contre le Danemark (1-1). Les Slovènes, qui participent au deuxième Euro de leur histoire simplement (après 2000) auront donc à cœur de l'emporter contre la Serbie pour casser cette terrible série. Ils seraient d'ailleurs bien inspirés de le faire puisque c'est l'Angleterre qui se présentera face à eux pour clôturer leur premier tour.