L’équipe de France a rendez-vous avec les Pays-Bas à Leipzig ce vendredi à 21h pour son deuxième match de la compétition. Deuxièmes du groupe D à égalité de points avec leurs adversaires du soir, les hommes de Didier Deschamps visent une deuxième victoire d’affilée qui serait synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon.

Avec ou sans Kylian Mbappé ? La question est sur toutes les lèvres depuis la fracture du nez du capitaine des Bleus face à l’Autriche en ouverture. "Cela évolue dans le bon sens. On va faire en sorte qu’il soit disponible", a déclaré Didier Deschamps à la veille de leur deuxième match de l'Euro 2024 face aux Pays-Bas, ce vendredi à 21h. Le point d’orgue d’une nouvelle journée de compétition en Allemagne qui verra d’abord s’affronter les surprenants Slovaques et Ukrainiens (groupe E) puis la Pologne et l’Autriche dans le groupe de la France, le D.

Le but qu’il faut revoir

Il se passe de drôles de choses dans cet Euro 2024 quand il s'agit de parler de buts. Au classement des meilleurs buteurs, ce n'est pas un joueur mais le CSC, le fameux "contre son camp", qui se hisse en tête. Au niveau du timing, mieux vaut ne pas éteindre son téléviseur avant la fin du match car six réalisations ont été inscrites dans le temps additionnel de la seconde période. "C'est déjà un de plus que sur l'ensemble" du précédent tournoi, selon le décompte d'Opta.

Les gardiens sont aussi amenés à redoubler de vigilance car cette année, le danger vient de loin, très loin. Treize buts ont déjà été marqués depuis l'extérieur de la surface. C'est un de plus "que lors de l'ensemble de la phase de groupes" il y a trois ans, mais aussi un de plus que l'intégralité du Mondial qatari (12 en 64 matchs). Le dernier-né de la bande est un petit bijou venu du froid. Le Danois Morten Hjulmand a réduit le score face à l'Angleterre (1-1) avec un boulet de canon venu d'ailleurs ce jeudi. Pour son premier but en sélection, le milieu de terrain du Sporting Lisbonne s’est offert une sublime frappe aux 30 mètres, plein axe, flashée à 114 km/h. Impressionnant !

L’affiche à ne pas rater

Pays-Bas – France (Poule B). Coup d’envoi à 21h.

Ils se retrouvent après deux confrontations qui ont tourné à l’avantage des Bleus face aux Oranje. L’équipe de France tentera de valider son billet pour les huitièmes de finale face aux Pays-Bas, qui sont en mesure de faire de même en cas de succès. Car les deux sélections ont remporté leur premier match dans cet Euro 2024, contre l’Autriche (1-0) pour l’un, la Pologne pour l’autre (2-1). Mais Didier Deschamps sait déjà que leur affrontement sera bien différent des précédents (2-1, le 13 octobre 2023, 4-0, le 24 mars 2023).

À l’époque, il manquait "cinq ou six joueurs clés" aux Néerlandais. "Ce n'est pas la même équipe, et les résultats qu'elle a obtenus depuis l'ont prouvé. Ce sera une équipe beaucoup plus forte que celle que nous avons affrontée en qualifications", souligne le technicien français. Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, prévient lui que ses hommes "devront jouer avec courage" et "prendre des initiatives". Les Oranje "ne croient pas" à un forfait de Kylian Mbappé, qui est apparu masqué à l'entraînement des Bleus. En peinture, le mélange de leurs deux couleurs donne naissance à une forme de brun. On attend quelque chose de beaucoup plus vif d’une rencontre qu’on espère plus vibrante que celle contre les Autrichiens.

📺 Le programme du vendredi 21 juin :

15h : Slovaquie-Ukraine (Poule E) en direct sur beIN SPORTS 1

18h : Pologne-Autriche (Poule D) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Pays-Bas-France (Poule D) en direct sur M6 et beIN SPORTS 1, en live commenté sur TF1info

La lecture qu’on vous conseille

En prévision de la possible absence de Kylian Mbappé contre les Pays-Bas, plusieurs options se présentent à Didier Deschamps. Le vétéran Olivier Giroud, remplaçant contre l'Autriche (0-1), pourrait retrouver une place de titulaire dans l'axe de l'attaque tricolore. Une possibilité parmi d'autres pour les Bleus qu'on analyse ci-dessous.

Le chiffre qu’il faut retenir

6. Comme le nombre de matchs manqués par la star polonaise Robert Lewandoswki auprès de sa sélection depuis ses premiers pas avec l'équipe nationale en 2008. Des rencontres qui ont plutôt laissé de mauvais souvenirs à la Pologne, se soldant par trois défaites, deux nuls et une victoire. Absent lors de la défaite des siens face aux Pays-Bas la semaine dernière pour cause de blessure à la cuisse, l'attaquant du Barça est annoncé titulaire face à l'Autriche pour un rendez-vous déjà capital. De quoi faire pousser un ouf de soulagement à toute une nation.