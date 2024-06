Défaits par la Slovaquie (0-1), les Diables rouges jouent déjà leur avenir dans ce Championnat d’Europe ce samedi. Un résultat autre qu’un succès face à la Roumanie placerait les coéquipiers de Kevin De Bruyne dans une position bien délicate au sein du groupe E. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon.

Alors que l’équipe de France devra attendre avant de rejoindre l’Allemagne et l’Espagne en huitièmes de finale, ses voisins belges vivent un début d'Euro compliqué. Les Diables rouges entament cette deuxième journée du groupe E à la dernière place mais surtout sans aucun point au compteur après leur défaite surprise face à de vaillants Slovaques (0-1). Plus tôt, le groupe F verra s'affronter ses séduisants favoris, la Turquie et le Portugal.

Le but qu’il faut revoir

Un record lui tendait les bras face à la France (0-1). S’il avait marqué lundi, Christoph Baumgartner aurait pu devenir le premier Autrichien à trouver les filets lors de six matchs d’affilée. Qu’à cela ne tienne, le milieu offensif de Leipzig est tout de même entré dans l’histoire de sa sélection en devenant, vendredi, le premier joueur autrichien à marquer dans deux Euros différents. Une statistique qu’il doit à sa frappe puissante du droit décochée à l’entrée de la surface de réparation, d’une vitesse de 97 km/h.

Il a ainsi redonné l’avantage aux siens face à la Pologne avant que son coéquipier Marko Arnautovic ne transforme un penalty en fin de rencontre (3-1). À 35 ans et 63 jours, ce dernier est désormais le deuxième Autrichien le plus vieux à marquer lors d’un tournoi majeur. Vous voulez encore un chiffre pour briller à la machine à café ? Sachez que l’Autriche a remporté 58% de ses matchs internationaux joués un vendredi (22 sur 38), leur plus haut de réussite comparé aux autres jours de la semaine. Dommage pour eux, leur qualification en 8e se jouera… un mardi !

L’affiche à ne pas rater

Belgique – Roumanie (Poule E). 21h.

La défaite est désormais interdite pour les Belges qui, contre toute attente, ont chuté d'entrée face à la Slovaquie (0-1). Les Diables rouges peuvent se contenter d'un nul face à la Roumanie, victorieuse avec la manière de l'Ukraine (3-0), mais souffleraient un grand coup en s'imposant. Car après le succès des Ukrainiens face aux Slovaques vendredi (2-1), la sélection belge est bonne dernière de son groupe E avec zéro point quand l'ensemble de ses concurrents en ont chacun trois.

Le point noir des demi-finalistes du Mondial 2018 ? Une attaque en manque d'efficacité criante. En témoignent les 316 minutes sans réussir à marquer un but en phase finale des tournois majeurs. Romelu Lukaku en a bien inscrit deux face à la Slovaquie mais ils ont été refusés après intervention de la VAR. "Nous sommes encore maîtres de notre destin en ce qui concerne la qualification pour le prochain tour, nous avons encore les choses en main. À mon avis, nous sommes toujours la meilleure équipe du groupe. Ce n'est pas le début que nous avions imaginé ou espéré, mais nous devons essayer de rester positifs et de ne pas dramatiser", assure le défenseur Jan Vertonghen. La présence de 15.000 supporteurs belges, dont 11.000 dans le stade à Cologne, devrait avoir son petit effet sur les joueurs.

📺 Le programme du samedi 22 juin :

15h : Géorgie-République tchèque (Poule F) en direct sur beIN SPORTS 1

18h : Turquie-Portugal (Poule F) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Belgique-Roumanie (Poule E) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

La lecture qu’on vous conseille

Il a permis de débloquer une situation mal embarquée pour les Portugais face à la République tchèque. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, le jeune Francisco Conceição, 21 ans, a inscrit un but libérateur pour une Seleção victorieuse sur le fil (2-1). On vous présente ce "fils de" bien parti pour se faire un prénom.

Le chiffre qu’il faut retenir

47. Comme le nombre d'équipes nationales différentes qui ont encaissé au moins un but de Cristiano Ronaldo. Mais la Turquie, que le Portugal affronte ce samedi, ne figure pas sur cette liste. Le milieu de terrain turc Merih Demiral, qui a croisé CR7 dans le Championnat saoudien, a déjà prévenu ses coéquipiers. "Il était en bonne forme lorsque nous nous sommes affrontés. Il n’a rien perdu. Il est toujours très dangereux, c’est un grand joueur. Il n’est pas facile de marquer autant de buts à l’âge de 39 ans", note-t-il. Cette saison, l'ancien Mancunien a tourné à 35 buts. "Je ne suis pas les records, ce sont eux qui me suivent", écrivait-il sur X au printemps. En Allemagne, la star portugaise espère bien asseoir son statut de plus grand buteur de l'histoire de l’Euro. Ses statistiques sont pour l’instant bloquées à 14 réalisations. Mais jusqu’à quand ?