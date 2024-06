Alors que les Bleus multiplient les déclarations sur le résultat des élections européennes et les législatives à venir, la FFF effectue une mise au point. Dans un communiqué, elle s'associe à leur appel au vote mais rappelle son devoir de neutralité. Samedi, l'attaquant Marcus Thurman avait clairement appelé à faire barrage au Rassemblement national.

Les Bleus agents électoraux ? À quelques jours du début de l’Euro 2024 en Allemagne, plusieurs membres de l’équipe de France ont été interrogés en conférence de presse sur le résultat des élections européennes qui ont placé la liste du Rassemblement national en tête du scrutin dans la majorité des villes de l’Hexagone.

Dans un communiqué publié samedi soir, la Fédération Française de Football a tenu à faire une mise au point. Elle estime que "chacun d’entre eux a pu s’exprimer librement, selon ses propres convictions et sa propre sensibilité" et se dit "très attachée à la liberté d’expression et à la citoyenneté" et "s'associe au nécessaire appel à aller voter, exigence démocratique".

Un appel aux urnes mais pas de consignes de vote

Toutefois la FFF "souhaite également que soit comprise et respectée par tous sa neutralité en tant qu'institution, ainsi que celle de la sélection nationale dont elle a la responsabilité. Il convient à ce titre d’éviter toute forme de pression et utilisation politique de l’Équipe de France."

Si des joueurs comme Olivier Giroud qui estime qu'un "taux d'abstention de presque 50% ce n'est pas normal" ou Benjamin Pavard ont incité les Français à se rendre aux urnes lors des législatives les 30 juin et 7 juillet prochains, d’autres comme Ousmane Dembélé et surtout Marcus Thurman se sont montrés plus explicites en donnant une consigne de vote claire.

"En tant que citoyen, il faut se battre au quotidien pour que cela ne se reproduise pas et que le RN ne passe pas", a notamment déclaré l’attaquant ce samedi. "Il faut expliquer comment on en est arrivés là. En grandissant avec mon père (Lilian Thurman - ndlr), je me sens responsable de tenir ce genre de message. Je n'ai aucun doute sur le fait que tout le monde pense comme moi en équipe de France."