L'équipe de France affronte ce mercredi soir le Luxembourg, à Metz (21h sur TF1, TF1+ et TF1info). Pour ce premier match de préparation à l'Euro 2024, plusieurs cadres de Didier Deschamps manqueront à l'appel. Voici pourquoi.

Première sortie pour les Bleus. L'équipe de France se déplace ce mercredi soir à Metz (21h sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info) pour y affronter le Luxembourg, pour son premier match de préparation à l'Euro 2024. L'occasion pour Didier Deschamps de procéder à une revue d'effectif à 12 jours de l'entrée en lice des Bleus dans le championnat d'Europe... d'autant qu'une partie des appelés ne peut prendre part à cette rencontre.

Si le sélectionneur a convoqué 25 joueurs pour l'Euro, tous ne sont en effet pas disponibles dès ce mercredi soir. À commencer par les récents vainqueurs de la Ligue des champions. Il y a quatre jours à peine, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni remportaient la C1 avec le Real Madrid face au Borussia Dortmund (2-0), à Londres, avant de célébrer cette 15ᵉ coupe d'Europe dans les rues de Madrid. Si le dernier cité est toujours en phase de reprise depuis sa blessure, et indisponible pour la préparation, les deux autres ne devraient pas non plus participer à la rencontre face au Luxembourg : Camavinga et Mendy ne se sont toujours pas entraînés avec le maillot frappé du coq.

Voyage en Australie

La donne est différente pour Olivier Giroud et Theo Hernandez. Les deux joueurs de l'AC Milan n'ont rejoint le groupe France que lundi 3 juin, cinq jours après leurs coéquipiers. La raison ? Un déplacement de leur club en Australie, après le dernier match de la saison, pour y disputer... un match amical. Ce qui a eu le don d'agacer Didier Deschamps. "Ils ont joué 45 minutes à l'autre bout du monde en faisant deux fois 24 heures d'avion", a regretté le sélectionneur, mardi 4 juin, devant la presse. S'ils ont participé à la séance d'entraînement de veille de match, ils pourraient rester à quai pour cette rencontre, et ne faire leur rentrée que dimanche 9 juin, face au Canada (21h15 sur TF1, TF1+ et TF1info).

Un sixième absent pourrait s'ajouter à la liste : Adrien Rabiot, incertain. Mardi, il n'était pas concerné par l'entraînement de veille de match, "pour le protéger un petit peu", selon Didier Deschamps, qui pourrait ne pas prendre de risques. "Tous ne seront pas disponibles pour ce match", a-t-il d'ailleurs confirmé devant les journalistes.

L'occasion aussi pour le double champion du monde de voir d'autres joueurs à l'œuvre, mais aussi pour les Tricolores au statut de remplaçant d'essayer de bouleverser la hiérarchie. "L'important est de concerner tout le monde par rapport à un objectif collectif", a martelé Didier Deschamps. "Je peux compter sur tout le monde." Aux joueurs de le prouver.