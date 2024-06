Le capitaine de l’équipe de France passe en revue ses troupes dans un long entretien à "Ouest-France". Il présente ses 23 coéquipiers ainsi que le sélectionneur Didier Deschamps comme on les a rarement présentés avant.

Il est celui dont tout le monde parle. À l’arrivée des Bleus en Allemagne, les habitants de Bad Lippspringe n’avaient que son nom à la bouche. La presse étrangère s'extasiait elle déjà devant le "tremblement de terre Mbappé". Fraîchement madrilène, lui-même sait qu’il est très attendu lors de cet Euro 2024. "C’est difficile d’être un capitaine aussi médiatisé, reconnaît Kylian Mbappé dans Ouest-France. Je prends beaucoup de place donc j’essaye de donner un maximum de lumière aux autres, pour que chacun ait son espace, parce que je ne gagnerai pas tout seul".

Alors qui de mieux que lui pour présenter les siens ? Pour le quotidien régional, Kylian MBappé a dressé les portraits du groupe qui prendra part au Championnat d’Europe cette année. Avec un seul mot d’ordre : de la bienveillance mais surtout beaucoup d’humour. S’il évoque les qualités techniques de ses 23 coéquipiers, il décrit avant tout des hommes derrière les joueurs. Une facette que le public ne connaît pas forcément. Théo Hernandez, son ancien partenaire de jeu dans les sélections jeunes, "est très blagueur". "C’est un fou ce mec, comme son frère (Lucas, ndlr). Petits, je ne sais pas ce qu’ils ont pris mais ça devait être sacrément fort", sourit-il.

Tu ne te dis pas qu’il est comme ça, mais le mec est prêt à tout pour gagner Kylian Mbappé sur N'Golo Kanté

C’est tout l’inverse de N’Golo Kanté. De retour chez les Bleus après deux ans d’absence, le milieu de terrain "aux mille poumons" est "toujours réservé" mais dévoile un côté "très compétiteur" quand il s’agit de jouer aux cartes ou à la console. "Tu ne te dis pas qu’il est comme ça, mais le mec est prêt à tout pour gagner. Ça surprend, car tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Mais quand on y pense, c’est la marque des champions", souligne Kylian Mbappé. Le plus grand d’entre eux ? Sans conteste leur patron, Didier Deschamps, qu’il qualifie de "super légende". "Il a marqué son époque de manière indélébile. Maintenant, s’il veut un peu plus marquer l’histoire, il faut qu’on fasse quelque chose cet été puisqu’il ne lui manque que l’Euro en tant qu’entraîneur", ajoute le capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé utilisera le mot "légende" à deux autres reprises. D’abord pour parler d’Antoine Griezmann, "l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la sélection". "Oui, c’est le chouchou du coach et c’est mérité", reconnaît-il. Il évoque sans fard leur relation qui a démarré "un peu dans le flou". "Je suis arrivé en sélection comme un ouragan, lui était la star de l’équipe. Il a fallu le temps de trouver nos places et de respecter l’espace de l’autre", relate-t-il. Mais aujourd’hui, tout roule entre les deux hommes qui perdront à l’issue de leur compétition un des piliers du groupe.

Il a l'âge d'être le père de Warren ! C’est dingue Kylian Mbappé sur Olivier Giroud

Olivier Giroud, "légende souvent décriée", fera ses adieux aux Bleus en Allemagne après 12 ans à mouiller le maillot bleu et 57 réalisations. Pour Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, âgé de 37 ans, est "le papa" du groupe qui "essaie de partager son expérience au maximum". "Il a l'âge d'être le père de Warren (Zaïre-Emery) ! C’est dingue", s’amuse-t-il en parlant de son ancien coéquipier au PSG. "Il fait tellement de bien mais aussi tellement de mal, car il nous vieillit alors qu’on n’est même pas vieux !", poursuit-il à propos de ce "gamin introverti". À peine majeur, il a "beaucoup de talent" et "joue comme un mec de 30 ans".

"Forcément, je me sens un peu comme son grand frère", dit Kylian Mbappé de celui qui est ami avec son cadet. "J’essaie vraiment de le guider, de l’aider au maximum tout en le laissant faire son chemin", assure-t-il. Son attitude est la même avec le petit nouveau Bradley Barcola, lui aussi parisien, qui a fêté sa première sélection face au Luxembourg.

"Je ne pouvais pas me douter qu’un petit gamin de Lyon, qui avait fait six mois à l’OL, allait venir et faire son trou", admet l’attaquant. "Je suis vraiment surpris de sa saison et très content pour lui. Pour cet Euro, il peut jouer les trouble-fêtes !", insiste un Kylian Mbappé à la barre d'un navire France prêt à prendre le large.