Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud vit en Allemagne son ultime tournoi international avec le maillot bleu. "Cette compétition, c’est celle dont je rêve encore aujourd’hui. J’ai beaucoup d’espoir et d’attente", assure-t-il en conférence de presse. L’attaquant de 37 ans dément manquer de combativité et vise même un nouveau record personnel face au but.

Son capitaine Kylian Mbappé dit de lui qu’il est "le papa de l’équipe". Un statut dont Olivier Giroud préfère s’amuser, conscient de la place qu’il occupe désormais chez les Bleus. "Tant mieux, il n’a pas dit papi déjà", lance-t-il à la presse venue l’interroger ce vendredi 14 juin à quelques heures de l’ouverture de l’Euro 2024. Fort de ses 133 sélections en 12 ans, il préfère parler d’un "rôle de grand frère" auprès de ses coéquipiers dont la moyenne d’âge frôle les 27 ans. Lui en aura 38 en septembre mais "ne se sent pas tant que ça en décalage avec eux".

Maintenant, il faut passer le flambeau Olivier Giroud

"Dans la tête de toute façon, je suis plus jeune que mon âge. J’ai tendance à rigoler et chambrer. J’apprécie le genre de musique qu’ils mettent, même si on n’a pas les mêmes goûts", note Olivier Giroud qui, sur le terrain, "essaie de beaucoup parler, d’être présent pour les plus jeunes s’ils en ont besoin". "Ça fait partie des choses nécessaires pour intégrer au mieux les nouveaux", insiste-t-il. Bradley Barcola, qui a fait ses débuts avec l’équipe de France en amical face au Luxembourg, fait partie de ceux à avoir bénéficié des conseils du "papa".

"Il essaie de partager son expérience au maximum", acquiesce Kylian Mbappé dans Ouest-France, ne manquant pas de rappeler que son aîné "a l’âge d’être le père de Warren" Zaïre-Emery, 18 ans. Ce mentorat, Olivier Giroud le mène aussi avec Marcus Thuram, que Didier Deschamps pourrait préférer en attaque pour l’Euro. "Je suis là pour l’accompagner. Il y a un bon état d’esprit, aucune compétition entre nous. Vraiment c’est que du bonheur si je peux l’aider et lui donner des conseils. Parce que maintenant, il faut passer le flambeau", admet-il.

Je suis loin d’être parti dans un état d’esprit un peu plus cool, relax Olivier Giroud

Titulaire lors de deux des quatre derniers matches des Bleus, Olivier Giroud n’est pas assuré de débuter lors du tournoi que les Français lancent ce lundi face à l’Autriche. "Quel que soit mon rôle, j’espère, qui plus est parce que c’est la dernière compétition, donner le maximum, et profiter de chaque instant", insiste-t-il. Le natif de Chambéry a attendu la fin de son contrat au Milan AC pour planifier ses adieux à la sélection. Le mois dernier, il annonçait son départ pour les États-Unis où il découvrira la MLS aux côtés de Hugo Lloris au Los Angeles FC. Mais pas de quoi changer l’état d’esprit de l’ancien Montpelliérain, qui qualifie sa future retraite internationale de "logique".

"Rempli d’excitation, de nostalgie et d’envie", Olivier Giroud préfère "ne pas trop penser" aux souvenirs "pour se concentrer sur ce qu’il a à faire". Ne lui dites surtout pas qu’il a perdu sa combativité, il vous répondra qu’il a "beaucoup d’espoir et d’attente". "Je suis loin d’être parti dans un état d’esprit un peu plus cool, relax et dans un rôle secondaire. Je suis le même et je suis déterminé", réplique-t-il. Ne lui demandez pas non plus ce qu’il voudrait changer dans sa carrière, car "elle a dépassé tous ses rêves". "Je me sens comblé, je le serais un peu plus si on gagnait cet Euro", glisse-t-il.

Olivier Giroud s’est fixé comme objectif d’arracher cette compétition qui lui a échappée en 2016 en France, une défaite "encore dans un coin de sa tête". "C’est celle dont je rêve encore aujourd’hui. Les objectifs personnels, ça passe après", dit celui qui a fait du mot "collectif" son leitmotiv. Déjà meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 réalisations, il s’imagine tout de même pousser un peu plus loin : "On m’a parlé d’un chiffre rond de 60 buts. Pourquoi pas selon le temps de jeu que j’aurai".