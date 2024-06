L'équipe de France prend ses quartiers, ce mercredi 12 juin, dans son camp de base de Bad Lippspringe. Sur place, les habitants sont très heureux d’accueillir les Bleus durant l'Euro 2024 en Allemagne, qui débute ce vendredi. Reportage du JT de TF1.

À midi précise, ce mercredi 12 juin, l'avion de l'équipe de France masculine de football a posé ses roues sur le sol allemand, marquant le coup d’envoi de l’Euro 2024. Les Bleus de Didier Deschamps résident à Bad Lippspringe, une petite bourgade de 17.000 âmes, réputée pour ses sources thermales, où les habitants se font une joie de les accueillir le temps du tournoi.

Certains ont même appris quelques mots de français pour l’occasion ("vive les Bleus" ou "Kylian, je veux une photo"), comme le montre le reportage du JT de 13H de TF1 sur place, à voir en tête de cet article. D’autres, comme Dany et ses copains, font déjà le pied de grue et scrutent au-dessus des barrières de sécurité. "On a manqué l’école aujourd’hui parce que nous voulions absolument voir l’équipe de France dans notre ville, ce sont nos héros", s’enflamme l’adolescent.

Partout dans la ville, des drapeaux bleu, blanc, rouge et des messages de bienvenue dans la langue de Molière. On en trouve notamment derrière la vitrine du salon de coiffure situé à 30 mètres de l'hôtel de la délégation tricolore. "Si des joueurs viennent, la coupe de cheveux sera gratuite pour eux sans problème", promet la gérante dans un éclat de rire.

Capture d'écran TF1

Bien que doté de quatre étoiles, le lieu de résidence choisi par Didier Deschamps, le Premier Park Hotel & Spa, entièrement privatisé pour les prochaines semaines, ne présente pas les atours luxueux de l’établissement dans lequel les Bleus logeaient lors du Mondial 2022 au Qatar. L’essentiel est ailleurs. En l’occurrence dans le calme olympien de la forêt de Teutoburg qui enveloppe le camp de base. Mais aussi dans les délicates petites attentions des locaux : depuis sa chambre, Kylian Mbappé aura une vue imprenable sur la statue de sable à son effigie édifiée dans le parc de la ville.