Le Danemark entame son Euro ce dimanche face à la Slovénie (18h). L'occasion pour Christian Eriksen de retrouver les pelouses de l'Euro, trois ans après sa crise cardiaque.

Il n'avait plus foulé les pelouses d'un Euro depuis 2021 et son arrêt cardiaque en pleine rencontre. Christian Eriksen, le meneur de jeu de Manchester United, retrouve ce dimanche le championnat d'Europe des nations, à l'occasion de la rencontre entre le Danemark et la Slovénie (18h). Un miracle qu'il a toujours espéré, après être passé près de la mort.

Je ne joue pas avec le frein à main Christian Eriksen

"Lorsque l'on m'a annoncé que je pouvais encore jouer au football, mon objectif était de revenir au plus haut niveau", racontait-il samedi devant la presse, alors qu'il évolue désormais avec un stimulateur cardiaque. "Trois ans sont passés, j'ai réussi, mais je n'ai rien oublié. Ce n'est pas quelque chose qui me retient ou me fait jouer avec le frein à main. Je suis simplement impatient de jouer."

Des déclarations que l'on pensait pourtant improbables le 12 juin 2021, lorsque la star danoise, 29 ans, s'écroulait sur la pelouse de Copenhague. Cet accident "m'a fait apprécier encore plus le fait d'être en vie et d'être avec ma famille. Je pense que tout le reste a été mis de côté", reconnaissait-il quelques mois plus tard. À ce moment-là, le ballon rond paraissait bien loin de ses préoccupations.

Depuis, le capitaine danois a progressivement repris le fil de sa carrière. Le club anglais de Brentford l'a d'abord signé en janvier 2022, six mois après son accident, avant que Manchester United ne le recrute l'été suivant. S'il n'en est pas un titulaire à part entière (22 matchs de championnat disputés cette saison sur 38 possibles), Christian Eriksen a retrouvé le plus haut niveau. D'abord la prestigieuse Ligue des champions (quatre matchs cette saison), et maintenant l'Euro. Un miracle à la danoise.