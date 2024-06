Lundi soir, Kylian Mbappé s'est cassé le nez après un choc avec un défenseur autrichien à la fin du match, remporté par la France (1-0) contre l'Autriche. Une grave blessure qui constitue un gros point noir pour les Bleus. La durée exacte de l'indisponibilité de la superstar française est pour l'instant inconnue.

Une victoire de la France contre l'Autriche (1-0) totalement éclipsée par la grave blessure de Kylian Mbappé. À la 86ᵉ minute du premier match des Bleus à l'Euro lundi soir, la star de l'équipe de France a tenté de reprendre un centre de la tête avant de venir très violemment percuter l'épaule du défenseur autrichien Kevin Danso. Comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article, le nez du capitaine de la France est clairement dévié suite au choc. Mbappé est resté ensuite de longues minutes au sol pendant que le staff médical prenait soin de lui. À sa sortie du terrain, on voit son nez gonflé et ensanglanté.

Un masque pour jouer

Après la fin du match, Didier Deschamps s'est montré particulièrement pessimiste. "Il n'est pas bien, il est en mauvais état", a déploré le sélectionneur en conférence de presse. "Il est entre les mains du staff médical, il a un nez qui est amoché, c'est sûr. À voir, mais ça semble compliqué. Je n'ai pas les éléments, des décisions seront prises. Je l'ai vu allongé sur la table de massage. Ce n'est pas une égratignure. Je ne peux pas donner d'éléments précis, parce que je n'en ai pas", a-t-il poursuivi.

Mais le président de la Fédération française Philippe Diallo s'est voulu rassurant par la suite. "Pas d'opération, ça va aller", a lancé le dirigeant aux journalistes en quittant l'enceinte de Düsseldorf. Ce diagnostic et la fracture du nez ont été confirmés dans un communiqué publié dans la nuit par l'encadrement des Bleus, qui a précisé que le joueur avait subi des "examens radiologiques" à l'hôpital de Düsseldorf et avait "regagné le camp de base" de l'équipe, près de Paderborn (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). "Un masque va être confectionné de façon à pouvoir permettre (...) d'envisager une reprise de la compétition après une période consacrée aux soins", a indiqué le staff.

Il est encore trop tôt pour connaître la durée exacte de l'indisponibilité de la superstar française.