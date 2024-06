Au lendemain de la victoire des Bleus face à l'Autriche (1-0), Kylian Mbappé fait la Une de la presse internationale. La fracture du nez du capitaine de l'équipe de France est au centre de toutes les attentions.

La victoire des Bleus passée au second plan. Au lendemain du premier succès tricolore face à l'Autriche (1-0), qui lance parfaitement les hommes de Didier Deschamps dans cet Euro, la presse internationale n'a d'yeux que pour Kylian Mbappé. En fin de rencontre, le capitaine tricolore a violemment percuté l'épaule du défenseur autrichien Kevin Danso, et est sorti le nez ensanglanté. Le verdict est sans appel : une fracture du nez, obligeant Mbappé à porter un masque lors des prochaines rencontres, "après une période consacrée aux soins".

Les Espagnols, qui accueilleront le natif de Bondy au Real Madrid une fois l'Euro terminé, ont presque autant tremblé que les Français. "Mbappé à l'hôpital", titrent Marca et Sport, qui consacrent tous deux leur une au leader des Bleus. Le quotidien madrilène s'inquiète que le futur attaquant des récents vainqueurs de la Ligue des champions "manque plusieurs matchs" après ce "violent coup au visage qui l'a laissé en sang". Le journal AS parle même d'une "frayeur mortelle" pouvant "mettre en danger sa présence à l'Euro".

"Le choc, le sang, la peur"

En Italie, la fracture du nez du capitaine des Bleus est également commentée. "Quand reviendra-t-il ?", se demande La Gazzetta dello Sport, pour qui la France a "retenu sous souffle" en attendant des nouvelles rassurantes du joueur, qui ne se fera pas opérer. "Le choc, le sang, la peur", énumère le quotidien sportif italien.

En Allemagne, hôte de l'Euro, on a aussi craint le pire. "Le choc Mbappé", titre ainsi Bild, qui qualifie le choc avec Danso de "violent" et "sanglant". "On ne sait pas si Mbappé sera prêt à agir" lors du match face aux Pays-Bas, vendredi 21 juin (21h en live commenté sur TF1info).

Même en Autriche, les vaincus de la soirée, le nez du numéro 10 français est au centre des attentions. "C'est le nouveau 'nez de la nation'", ironise le journal Die Presse. Le quotidien souligne néanmoins que le court revers subi à cause d'un but contre-son-camp "donne du courage au football autrichien", et salue la performance défensive autrichienne.