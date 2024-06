L'Euro 2024 est entré dans l'histoire... après seulement deux jours de compétition. Du joueur le plus jeune au but le plus rapide, en passant par des joueurs offensifs en grande forme, TF1info fait le point sur les records déjà tombés.

L'Euro n'avait encore jamais vu ça. Depuis le 14 juin et le coup d'envoi du championnat d'Europe, nombre de records ont déjà été battus, alors que seuls quatre matchs ont été disputés. Mais il faut croire que l'air allemand donne des idées aux joueurs et sélectionneurs, bien décidés à marquer de leur empreinte la grande histoire de l'Euro. Records de précocité, buts en cascade... Voici les statistiques les plus étonnantes en quarante-huit heures de compétition.

Le but le plus rapide de l'histoire

Jamais, en seize éditions de l'Euro, une sélection n'avait inscrit un but au cours de la première minute de jeu. Il aura fallu attendre la 17ᵉ, et la surprenante équipe d'Albanie, pour qu'un tel scénario se produise. Samedi 15 juin, à Dortmund, c'est l'Italie qui en a fait les frais. Profitant d'une grossière erreur de Federico Dimarco, l'Albanais Nedim Bajrami est entré dans l'histoire du football européen en faisant trembler les filets du Parisien Gianluigi Donnarumma après 23 secondes de jeu (voir vidéo ci-dessous).

Italie - Albanie : voir le but improbable de Nedim Bajrami (et la bévue de Dimarco)

La réalisation précoce de l'attaquant de Sassuolo n'a toutefois pas permis à son équipe de réaliser l'exploit de battre les champions d'Europe en titre. Dans le "groupe de la mort", l'Italie s'est finalement imposée (2-1). Nedim Bajrami peut se consoler : il fait mieux que le Russe Dmitri Kirichenko, jusqu'ici meilleur buteur de l'histoire de l'Euro contre la Grèce en 2004, après 67 secondes de jeu. Espérons que les Bleus, qui ont encaissé l'un des buts les plus rapides de l'histoire du football en mars dernier contre l'Allemagne (0-2), ne subiront pas pareille mésaventure.

Le plus jeune joueur de l'histoire

Que faisiez-vous lorsque vous aviez 16 ans et 11 mois ? Lamine Yamal, lui, courait sur les pelouses de l'Euro. L'attaquant espagnol était titulaire samedi 15 juin dans le premier grand choc face à la Croatie (3-0), à très exactement 16 ans et 338 jours. Il fait mieux que le Polonais Kacper Kozlowski, qui avait 17 ans et 246 jours quand il a affronté... l'Espagne, en 2021. Pour fêter cet exploit, l'ailier barcelonais s'est même offert une passe décisive pour Dani Carvajal.

Lamine Yamal pourrait profiter de la suite de l'Euro pour collectionner les records. À commencer par celui du plus jeune buteur de l'histoire du championnat d'Europe des nations. Il est actuellement détenu par le Suisse Johan Vonlanthen, qui avait 18 ans et 141 jours lorsqu'il a marqué contre la France en 2004.

Une pluie de buts inédite depuis près de 50 ans

Voilà plus de six décennies que les fans de football n'avaient pas vu un tel spectacle. Les quatre premières rencontres de la compétition ont déjà offert 16 buts aux spectateurs, soit quatre de moyenne par match. Un joli rythme, auquel seule la Croatie n'a pas contribué. Les troisièmes de la dernière Coupe du monde demeurent l'unique sélection à ne pas avoir débloqué son compteur parmi les équipes déjà en lice.

À titre de comparaison, il n'y avait eu que neuf buts lors des quatre premiers matchs de l'Euro 2021, tout comme en 2016 et 2012. Les précédentes éditions ne font pas mieux : six buts en 2008, sept en 2004, ou encore dix en 2000. Selon le compte X StatsduFoot, il faut remonter à l'Euro 1976 pour trouver trace d'un plus grand nombre de buts inscrits après quatre rencontres (19). Les gardiens ne seront pas forcément d'accord, mais pourvu que cela dure.