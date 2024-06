Ce lundi, face à l'Autriche (21h sur TF1 et TF1+), Kylian Mbappé va porter le brassard de capitaine des Bleus pour la première fois dans une grande compétition, succédant ainsi à Hugo Lloris. Un rôle pour lequel ses coéquipiers lui font pleinement confiance.

Voilà plus d'un an que Kylian Mbappé porte le brassard de capitaine de l'équipe de France. Ce lundi, pour l'entrée en lice des Bleus à l'Euro face à l'Autriche (21h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), le nouveau joueur du Real Madrid intégrera, à 25 ans, le cercle très fermé des capitaines tricolores dans une grande compétition.

Le "garant du groupe"

"C'est une nouvelle étape dans ma carrière", confie-t-il au micro de Téléfoot sur TF1 (voir vidéo en tête de cet article). "Tu es le garant du groupe, tu dois essayer de faire en sorte que tout se passe bien dans le groupe. Je dois d'abord penser aux autres." Ses coéquipiers, justement, lui font pleinement confiance dans ce nouveau rôle.

"C'est un grand joueur", affirme Benjamin Pavard. Le défenseur tricolore, mis de côté durant la dernière Coupe du monde, a récemment été défendu dans la presse par Kylian Mbappé. "Cela me touche", reconnaît le défenseur de l'Inter Milan. "C'est une grande personne." L'ancien Parisien "est un leader dans l'âme", confirme son coéquipier et ami, Marcus Thuram. "Il est toujours souriant, toujours de bonne humeur", abonde le gardien Mike Maignan. "Peu importe ce qui peut lui arriver, le football ne sort pas de sa tête."

Kylian Mbappé reçoit également les éloges de son sélectionneur, Didier Deschamps. "Il s'est construit humainement grâce aux expériences qu'il a pu vivre", affirme-t-il. "Il est capable de faire des choses qui sortent de la normalité, mais il s'est affirmé puisque la grande différence, c'est qu'il est capitaine de l'équipe de France." Il reste désormais une mission à Mbappé : succéder à Deschamps sur la liste des capitaines français soulevant l'Euro.