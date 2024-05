23, 24, 25 ou 26... Combien de Bleus dans la liste de Deschamps pour l'Euro 2024 ?

Didier Deschamps va dévoiler la liste des joueurs retenus pour l'Euro 2024, ce jeudi 16 mai au 20H de TF1. Le sélectionneur des Bleus peut appeler jusqu'à 26 joueurs pour voyager en Allemagne… mais rien n'indique qu'il profitera de ce quota élargi. On vous explique pourquoi.

Combien de noms figureront dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024 ? C'est l'autre grande réponse attendue ce jeudi 16 mai au 20H de TF1. Le sélectionneur de l'équipe de France y dévoilera l'ensemble des Bleus qui se rendront en Allemagne le mois prochain pour la compétition (14 juin-14 juillet), mais leur nombre demeure incertain. Le 3 mai dernier, le comité exécutif de l'UEFA, l'instance organisatrice, a autorisé les équipes qualifiées à élaborer des listes comptant jusqu'à 26 joueurs, au lieu des 23 habituels.

Ce n'est pas une nouveauté : lors du dernier Euro, en 2021, comme lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022, les instances avaient déjà autorisé les sélectionneurs à convoquer jusqu'à trois joueurs supplémentaires. En cause ? Notamment les risques d'éventuelles contaminations au Covid-19, ou encore l'élargissement du nombre de changements au cours d'une rencontre (de trois à cinq) depuis 2020.

Didier Deschamps pas favorable à un tel élargissement

Reste que pour Didier Deschamps, cette nouvelle règle n'a pas que des avantages. Et le sélectionneur des Bleus ne manque pas de le faire savoir. "Passer à 26 juste pour remplir des cases ne m'intéresse pas", déclarait-il début mai auprès de l'AFP. Selon le technicien tricolore, la gestion des temps de jeu se complique en augmentant le nombre de sélectionnés. "Prendre trois joueurs supplémentaires, cela a des incidences sur la logistique, le management, à moins qu'on nous permette huit changements", faisait-il valoir. "J'en ai parlé avec le sélectionneur de l'Argentine qui a gagné la Copa America à 26. Il m'a dit : 'Plus jamais, même si j'ai gagné, plus jamais à 26'."

"Plus jamais à 26", cette phrase va-t-elle également être valable pour les Bleus ? Didier Deschamps n'a tenté une liste complète qu'à une seule reprise, lors de l'Euro en 2021. Cela n'avait pas été couronné de succès (élimination dès les huitièmes de finale par la Suisse), et le sélectionneur n'avait pas réitéré l'expérience pour le Mondial qatari. Le double champion du monde s'était initialement limité à 25 joueurs, puis avait appelé Marcus Thuram en renfort, avant de ne pas remplacer Karim Benzema pour rester à 25.

Cette fois, il pourrait encore être tenté par la stratégie de l'entre-deux. "Je ne vais pas non plus faire le malin et prendre 23 joueurs pour ensuite me retrouver en difficulté parce que je n'en aurais pas pris assez", a prévenu le sélectionneur. "M'adapter, c'est mon maître-mot."

Sauf si...

Car Didier Deschamps le sait : il risque d'être rattrapé par les pépins physiques qui frappent l'équipe de France. Ces dernières semaines, certains cadres comme Mike Maignan, Kingsley Coman ou Aurélien Tchouaméni ont été touchés par des blessures. Seront-ils rétablis pour le 17 juin, jour de l'entrée en lice des Bleus face à l'Autriche (21h en direct sur TF1, TF1+ et TF1info) ? Rien n'est certain, mais le sélectionneur des Bleus pourrait être tenté de les intégrer dans sa liste en attendant d'en savoir plus sur sa capacité à les utiliser.

Élargir la liste pourrait aussi lui permettre de réserver quelques surprises. S'il n'a pas l'habitude de modifier son groupe juste avant une grande compétition, Didier Deschamps n'a pas exclu de sélectionner Bradley Barcola, auteur d'une fin de saison prometteuse avec le PSG. "Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'habitude d'appeler en phase finale des joueurs que je n'ai pas retenus avant que je vais m'en priver", soulignait le sélectionneur ces derniers jours. "En mars, il réalisait des choses intéressantes avec le PSG mais cela demandait confirmation. Depuis, il a confirmé ses bonnes dispositions."

Autre point favorable aux idées de Didier Deschamps : il y aura 26 places sur la feuille de match. Ce n'est pas un détail, puisque lors du précédent Euro, le sélectionneur devait, lors de chaque rencontre, désigner trois joueurs de son groupe à envoyer en tribune. Un casse-tête pour la gestion humaine que "DD" s'évitera quoi qu'il arrive cette année. Alors penchera-t-il pour une liste à 26, ou conservera-t-il ses habitudes ? Réponse ce jeudi 16 mai à 20h, en direct sur TF1, TF1+ et TF1info.