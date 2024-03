"Merci les gars !" : Volodymyr Zelensky célèbre la qualification de l'Ukraine pour l'Euro 2024

Les Ukrainiens se sont qualifiés pour l'Euro 2024 en battant l'Islande 2-1 mercredi soir. Un match délocalisé en Pologne, faute de pouvoir l'organiser à domicile. Volodymyr Zelensky a remercié l'équipe pour les "grandes émotions pour tout le pays".

L'Ukraine s'est qualifiée pour l'Euro 2024 en battant l'Islande 2 buts à 1, mardi, dans un match délocalisé à Wroclaw en Pologne. "Merci les gars ! Merci à la sélection ! Pour les grandes émotions offertes au pays tout entier", a réagi Volodymyr Zelensky sur le réseau social X, saluant une "victoire importante".

En difficulté durant la première mi-temps, les joueurs ukrainiens ont finalement été portés par les 40.000 spectateurs de la Worclaw Arena, toute acquise à leur cause dans cette ville du sud-ouest de la Pologne où 250.000 de leurs compatriotes se sont installés pour fuir les combats.

"Les Ukrainiens sont et resteront"

Le président ukrainien a vu tout un symbole dans cette victoire arrachée en deuxième période : "Merci (...) d'avoir prouvé une fois de plus que quand les Ukrainiens sont en difficulté, mais n'abandonnent pas et continuent de se battre, les Ukrainiens gagnent", a-t-il tweeté, ajoutant : "Dans une période où l'ennemi tente de nous détruire, nous apportons chaque jour la preuve que les Ukrainiens sont et resteront."

En Allemagne cet été, les Ukrainiens seront reversés dans le groupe E, une poule ouverte dans laquelle ils retrouveront la Belgique, la Roumanie et la Slovaquie.