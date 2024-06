Après avoir connu une progression linéaire ces derniers mois, l'Autriche arrive à l'Euro dans la peau d'un poil à gratter, d'un outsider qui a bien l'intention de faire parler de lui. Malgré de multiples blessures, les joueurs de Ralph Rangnick ont encore de solides arguments à faire valoir. Ainsi, le méconnu Christoph Baumgartner pourrait en profiter pour se révéler aux yeux du grand public.

Et si c'était le nouveau tube de l'été ? Qualifiée à l'Euro après des Éliminatoires exemplaires (6 victoires, 1 nul, 1 défaite), l'Autriche arrive en Allemagne avec l'ambition de faire bouger les choses. Et si les blessures sont nombreuses et réduisent, de facto, son potentiel, elle mise sur un collectif rodé pour faire la différence dans un groupe D relevé (France, Pologne, Pays-Bas) Au cœur de cette machine huilée mise en place par Ralph Rangnick, un homme a progressivement su se rendre indispensable. Il ne s'agit pas de la légende de David Alaba, toujours sur le flanc, ni du métronome de Dortmund Marcel Säbitzer et encore moins du roc de Lens Kevin Danso. Non, il est bien question du discret Christoph Baumgartner. "C'est le meilleur joueur du moment", assure Martin Konrad, journaliste de SkySports Austria, contacté par TF1Info.

Un joueur polyvalent et décisif

Capable d'évoluer aussi bien au poste de milieu de relayeur, qu'à toutes les positions sur le front de l'attaque, le joueur de 24 ans s'épanouit dans le 4-2-3-1 autrichien. Avec son pied droit, il est véritablement dépositaire du jeu de son équipe, juste derrière l'attaquant. "C'est plus un 10 qu'un 9. Il peut tenir le ballon, faire des passes", détaille Martin Konrad. "Ce n'est pas un buteur typique, c'est un super joueur d'équipe", ajoute-t-il. Les statistiques confirment cette impression, avec des statistiques largement au-dessus de la moyenne à son poste, que ce soit en termes de pourcentage de passes réussies ou de transmissions dans le dernier tiers du terrain (au plus proche du but adverse, donc).

Cela n'empêche pas Christoph Baumgartner, recruté l'été dernier par le Redbull Leipzig, de se montrer décisif. Il comptabilise déjà 15 buts et 6 passes décisives en 38 sélections. Mieux, il compte huit buts et quatre passes décisives lors de ses 13 dernières apparitions en équipe nationale (hors penalties, il a été impliqué dans plus de buts que tout autre joueur autrichien lors de la campagne de qualification pour l'Euro). Sa réalisation inscrite au bout de… 6 secondes de jeu contre la Slovaquie en mars dernier restera dans les mémoires et dans les livres d'histoire.

Sans ballon, le natif de Horn se montre tout aussi indispensable. Jamais avare d'effort, il contribue largement au travail de harcèlement des adversaires, impulsé par les Autrichiens dès la perte de la possession. Tacles, passes bloquées, balles contrées, dégagements, interceptions… dans toutes les statistiques défensives clés, il apparaît parmi les meilleurs à son poste si on en croit le site spécialisé FBref.

En plus, "c'est l'un des meilleurs joueurs de tête de l'équipe", note le journaliste. D'ailleurs, il remporte plus de duels aériens par 90 minutes que 94% des joueurs à son poste. Un point fort qui permet à l'ancien d'Hoffenheim de peser dans les deux surfaces. "Si je devais choisir une révélation à venir dans cet Euro côté Autrichien, ce serait Christoph Baumgartner. Il coche toutes les cases du très bon joueur", résume l'expert. On a déjà hâte de le voir à l'œuvre.