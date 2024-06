L’équipe de France de football a pris ses marques dans son camp de base à Bad Lippspringe, au nord-est de l’Allemagne. Les joueurs n’ont pas échappé à la traditionnelle visite guidée des lieux, suivis par une caméra. C’est Ibrahima Konaté qui s’est chargé de celle de la chambre des Bleus, après une première tentative manquée d’Ousmane Dembélé.

Les Anglo-saxons parlent de home away from home. Un chez soi loin de chez soi que les Bleus ont découvert à cinq jours de leur entrée en compétition face à l'Autriche. Les joueurs de l’équipe de France de football ont posé leurs valises à Bad Lippspringe, petite bourgade du nord-est de l’Allemagne de 15.000 habitants très heureux d’être les hôtes des vice-champions du monde. "Très fonctionnel et confortable" selon Didier Deschamps, leur hôtel quatre étoiles a été entièrement privatisé pour leur permettre de vivre sereinement le tournoi. Mais les caméras de la FFF, elles, ne s’y arrêtent jamais de tourner.

Je suis très heureux de les avoir comme voisins, parce que y en a d’autres… Ibrahima Konaté

Elles sont les seules à avoir pu immortaliser l’installation des joueurs dans une pièce à laquelle personne d'autre n'a accès, leur chambre à coucher. Ousmane Dembélé a essayé le premier de faire visiter la sienne. Mais une partie de ses petits camarades sont venus l’interrompre. "À côté de ma porte, y a toujours des loups qui traînent", lance-t-il dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux des Bleus. La mission a finalement été confiée à Ibrahima Konaté, qui s’est déjà fondu dans la vie locale en souhaitant la bienvenue aux caméras en allemand.

"Wilkommen !", dit-il en faisant le tour du propriétaire de sa "petite chambre pas mal". "On ne va pas se plaindre de toute façon. On n’est pas là pour les vacances. On est dans de bonnes conditions", glisse-t-il. Il présente "le coin dodo", "le coin télé", le dressing, la salle de bains et "le petit coin salon" pour "ses invités" et leurs parties de Uno. "On dirait que je suis un agent immobilier. Je ferais bien ce taff !", s’amuse-t-il, révélant même ses habitudes la nuit.

Le petit plus ? Ses voisins "calmes", Aurélien Tchouaméni, Dayot Upamecano et Eduardo Camavinga. "Je suis très heureux de les avoir, parce que y en a d’autres… Juste hier soir, c’était catastrophique !", raconte-t-il. Sans évidemment donner les noms des agitateurs du groupe.