Dans la douleur, l'équipe de France a lancé son Euro par une courte victoire contre une Autriche agressive (0-1), jeudi 17 juin, à Düsseldorf. Les partenaires de Kylian Mbappé, sorti sur blessure après avoir été sérieusement touché au nez, ont assuré l'essentiel malgré un match brouillon. Revivez le succès étriqué des Bleus pour les grands débuts dans le tournoi en vidéo sur TF1+ et TF1info.

Un but provoqué par Kylian Mbappé, une suspicion de nez cassé et pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Pour ses débuts à l'Euro 2024, l'équipe de France s'est contentée du service minimum, lundi 17 juin, en dominant l'Autriche (0-1). Comme l'Angleterre la veille face à la Slovénie (0-1), les Bleus, auréolés de leur statut de favori, au même titre que l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, ont lancé leur tournoi par une victoire sur la plus petite des marges.

À Düsseldorf, bousculés par des Autrichiens engagés et agressifs, qui ont flirté avec la ligne rouge, les vice-champions du monde ont été bien aidés par le malheureux Maximilian Wöber, qui a marqué contre son camp, d'une tête décroisée (38e), sur un centre du capitaine tricolore.

S'il a fait basculer le match, provoquant la faute autrichienne qui a permis à l'équipe de France de commencer par une victoire, comme elle le fait systématiquement dans les grands tournois depuis que Didier Deschamps est sélectionneur, le capitaine tricolore est sorti sur blessure (90e). Il a quitté ses partenaires, après un gros choc avec l'épaule du défenseur autrichien Kevin Danso. "Son nez n'est pas bien du tout. (...) C'est embêtant pour nous", a réagi le patron des Bleus au micro de TF1. Reste à savoir s'il pourra tenir sa place contre les Pays-Bas, vendredi 21 juin (à 21h, en live commenté sur TF1info) pour ce qui s'annonce comme la finale du Groupe D.

