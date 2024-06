Parmi les favoris de cet Euro 2024, les Portugais ont vécu un début de compétition mouvementé face à des Tchèques opportunistes dans le groupe F. Au programme : une ouverture du score inattendue, un poteau de Cristiano Ronaldo et même un but refusé par la VAR. Revivez en vidéo sur TF1 et TF1+ les temps forts d'un match où tout s'est accéléré à l'heure de jeu.

L'ascenseur émotionnel n'a épargné personne. Attendus au tournant, les Portugais ne sont pas passés loin de la sortie de route pour leur premier match de l'Euro 2024 où ils se présentent en favoris. La faute à de vaillants Tchèques qui, après une première période totalement déséquilibrée au profit de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers, ont surpris leurs adversaires avec un très joli but à l'heure de jeu. Une frappe du droit pleine lucarne de Lukas Provod (62e) dont le sourire n'est pas resté en place très longtemps sous la pluie battante de Leipzig ce mardi.

Sept petites minutes plus tard, les Portugais revenaient au score grâce à un but contre son camp du malheureux Robi Hranac alors que le gardien Jindrich Stanek tentait de dégager une tête piquée de Nuno Mendes (67e). Les Français aussi ont bénéficié d'un csc la veille face à l'Autriche (1-0). Ce n'est pas très chic mais qu'importe, ça permet dans les coups durs de sécuriser l'essentiel. Pour la Seleção, ce but était surtout synonyme d'une deuxième chance qu'elle n'a pas voulu laisser passer après avoir dominé tous les secteurs (70% de possession contre 30%, 662 passes réussies contre 176, 14 tirs contre un).

Un premier but et un carton jaune

Du côté des supporteurs portugais, mieux valait ne pas être cardiaques car la soirée était loin d'être terminée. À trois minutes de la fin réglementaire, le néo-entrant Diogo Jota reprenait de la tête une tête de Cristiano Ronaldo qui venait de trouver le poteau. Mais CR7 était hors-jeu, ainsi en a décidé la VAR à laquelle a recouru l'arbitre italien Marco Guida. Là où le public attendait son capitaine, c'est d'un joueur de 21 ans qu'est venue la libération. Francisco Conceição, sur la pelouse depuis deux minutes, a offert au Portugal une victoire méritée que le pays n'osait sans doute plus espérer. L'attaquant de 21 ans, fils de l'ancien joueur Sergio Conceição, se souviendra longtemps de son premier but en sélection, inscrit dans les arrêts de jeu (90e+4). Il se souviendra aussi qu'après le prochain, il évitera d'enlever son maillot pour manifester sa joie. De quoi lui éviter de récolter un nouveau carton jaune.

