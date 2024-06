L'Angleterre a assuré le service minimum, dimanche 16 juin, en s'imposant d'entrée contre la Serbie (0-1) grâce à Jude Bellingham. Rayonnants durant les 45 premières minutes, les vice-champions d'Europe en titre ont néanmoins souffert en seconde période. Revivez la victoire des "Three Lions" en vidéo sur TF1+ et TF1info.

Il fallait bien rentrer dans l'Euro. Et l'Angleterre ne s'est pas loupée. À l'instar de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, qui avaient auparavant réussi leurs grands débuts dans le tournoi, les Three Lions les ont imités. Désignés parmi les favoris de la compétition, les vice-champions d'Europe en titre, ont assuré une courte victoire contre la Serbie (0-1), dimanche 16 juin, à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Un succès sur la plus petite des marges validé grâce à un coup de casque de Jude Bellingham (13e).

Ultra-dominatrice en première période, portée par le récent vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, la troupe de Gareth Southgate a maîtrisé globalement son match. S'ils ont failli faire le break en fin de match sur une tête d'Harry Kane (77e), déviée sur la barre par Rajkovic, les Anglais ont aussi souffert au retour des vestiaires. Ils sont restés sous la menace des Serbes, qui ont péché à la finition, ne profitant pas de cet inespéré coup de mou adverse.

En assurant le service minimum, l'Angleterre met aussi la pression sur le Danemark. Son rival pour la première place du Groupe C et prochain adversaire (le 20 juin, à 18h) a été accroché de manière inattendue plus tôt par la Slovénie (1-1). Un dimanche pour lequel les Anglais auraient signé.

