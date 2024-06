Après des semaines d'attente, pendant lesquelles les fans de football ont rongé leur frein, le coup d'envoi de l'Euro 2024 est officiellement donné ce vendredi 14 juin. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon. Le jour-J va être marquée par l'entrée en lice de l'Allemagne, pays hôte en quête de sa gloire d'antan.

Qui soulèvera le trophée Henri-Delaunay dans le ciel de Berlin le 14 juillet au soir ? Trois ans après le sacre de l'Italie, qui a renversé l'Angleterre au bout du suspense, chez elle, dans l'antre de Wembley (1-1 a.p., 3-2 tirs au but), la Squadra Azzurra remet son titre européen en jeu lors de l'Euro, qui s'ouvre vendredi 14 juin, en Allemagne. Tous les matins, avant que le coup d'envoi des rencontres ne soit donné, TF1info décortique le programme du jour outre-Rhin.

L'affiche à ne pas rater

Allemagne-Écosse (Poule A). Coup d'envoi à 21h.

"Atchung !" (ou "Attention !", en allemand). Tel pourrait être le sous-titre illustrant le match d'ouverture opposant l'Allemagne, pays hôte de l'Euro 2024, à l'Écosse, vendredi 14 juin (à suivre en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info). Dans l'écrin de l'Allianz Arena, où réside le Bayern Munich, le Nationalelf (et non plus la Mannschaft) va mettre à l'épreuve son ambition de redevenir un grand d'Europe après ses fiascos répétés dans les derniers grands tournois.

Sortie dès les huitièmes des Euros 2016 et 2021 et éliminée en poules des Coupes du monde 2018 et 2022, la bande de l'inusable Thomas Müller suscite d'immenses attentes. Favoris mais sous pression à domicile, les quadruples champions du monde, remodelés par Julian Nagelsmann, qui a fait le ménage dans son effectif, vont devoir montrer de quel bois ils se chauffent face à des Écossais redoutablement séduisants. Une entrée en lice qui donnera le ton pour les Allemands dans ce groupe A, où ils se confronteront par la suite à une Hongrie en pleine confiance (le 19 juin, à 18h) et une Suisse toujours solide (le 24 juin, à 21h).

Le prodige Florian Wirtz face aux Bleus, le 23 mars 2024. - FRANCK FIFE / AFP

📺 Le programme du vendredi 14 juin

21h : Allemagne-Écosse (Poule A) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

La lecture qu'on vous conseille

Plongée dans une sévère crise depuis son dernier titre mondial en 2014, l'Allemagne a repris des couleurs depuis l'arrivée de Julian Nagelsmann à son chevet. Surfant sur une dynamique enfin positive, les champions du monde 2014 veulent profiter de cet Euro chez eux pour, enfin, retrouver leur place tout en haut de l'affiche. Preuve qu'ils ont un coup à jouer : l'Observatoire du football CIES, spécialisé dans l'analyse statistique du ballon rond, en fait un de ses favoris.

Le chiffre qu'il faut retenir

40 ans que cela n'est plus arrivé. Il faut remonter à 1984 pour voir le pays organisateur remporter l'Euro. Cette année-là, la France de Michel Platini décrochait le premier titre de son histoire. Par la suite, seuls le Portugal de 2004 et la France de 2016 ont tutoyé l'exploit. Une malédiction vieille de 40 ans que l'Allemagne tentera de conjurer.