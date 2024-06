Après des semaines d'attente, pendant lesquelles les fans de football ont rongé leur frein, le coup d'envoi de l'Euro 2024 a été donné vendredi 14 juin. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon. Au lendemain de l'entrée en lice réussie de l'Allemagne, la ferveur va monter d'un cran avec les premiers pas de l'Espagne, de la Croatie et de l'Italie.

Ça y est, l'Euro 2024 est lancé. Au lendemain de la balade inaugurale de l'Allemagne, le pays hôte qui a fait tomber l'Écosse (5-1), en ouverture de son tournoi, à Munich, la compétition va battre son plein dès le deuxième jour. C'est au tour de l'Espagne, la Croatie et surtout l'Italie, qui va tenter de défendre son titre, de rentrer en lice. Tous les matins, avant que le coup d'envoi des rencontres ne soit donné, TF1info décortique le programme du jour outre-Rhin.

Le but qu'il faut revoir

On ne va pas vous le cacher. On a longtemps hésité entre le but de Jamal Musiala et celui de Niclas Füllkrug. Si la lourde frappe du joueur du Bayern Munich sous la barre nous a plu, le coup de canon son partenaire en sélection a fini par nous convaincre. Entré en jeu à la 63e minute, alors que l'Allemagne menait 3-0 contre l'Écosse, l'attaquant du Borussia Dortmund n'a eu besoin que de cinq petites minutes pour se joindre à la fête. À la conclusion d'une passe laser de Musiala, il a perforé la lucarne gauche d'Angus Gunn d'un tir surpuissant (68e). Un missile flashé à plus de 100 km/h !

Allemagne-Écosse (5-1) : revoir le but MONUMENTAL de Niclas Füllkrug Source : Football - EURO

L'affiche à ne pas rater

Espagne-Croatie (Poule B). Coup d'envoi à 18h.

2012, 2016, 2021... et maintenant 2024. Ils sont devenus inséparables. Après s'être affrontées trois fois lors des trois derniers tournois continentaux, l'Espagne et la Croatie vont remettre le couvert, samedi 15 juin (à 18h, à suivre en live commenté sur TF1info), pour le premier choc de l'Euro 2024. Affiche de la dernière finale de la Ligue des nations, qui a vu les Espagnols l'emporter (0-0, 4-5 aux tirs au but), la confrontation entre la Roja de Rodri et les Vatreni de l'éternel Luka Modric s'est affirmée au cours de la décennie écoulée comme l'un des classiques du football européen.

Comme en 2012, les deux prétendants au trophée Henri-Delaunay s'opposeront dès la phase de poules, au Stade olympique de Berlin, futur écrin de la finale. Pour, on l'espère, un match aussi prolifique que le huitième de finale de l'Euro 2021 remporté par les champions du monde 2010. Une partie qui avait accouché de 8 buts (!) pour un score final de 5-3. On signerait tout de suite pour en voir autant.

📺 Le programme du samedi 15 juin

15h : Hongrie-Suisse (Poule A) en direct sur beIN SPORTS 1

18h : Espagne-Croatie (Poule B) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Italie-Albanie (Poule B) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

La lecture qu'on vous conseille

Ne cherchez pas plus loin : on tient le fameux "groupe de la mort". Avec l'Italie, l'Espagne, la Croatie et la malchanceuse Albanie, la poule B - la plus relevée de cet Euro - va mettre aux prises le champion d'Europe en titre italien, deux candidats à la victoire finale et une sélection a priori destinée à jouer les souffre-douleur, mais qui a tout d'un piège. Un niveau d'adversité qui risque de voir un prétendant au sacre, le 14 juillet au soir, être évincé dès le premier tour.

Le chiffre qu'il faut retenir

Soixante-ans qu'elle rêve de l'exploit. Parmi les surprises de la campagne de qualification, qu'elle a bouclée en tête de sa poule devant la Tchéquie et la Pologne, l'Albanie n'a plus passé le premier tour d'un Euro depuis... 1964. À l'époque, pour participer à la phase finale du tournoi qui débutait en demies, les nations s'affrontaient sur trois tours à élimination directe en matchs aller-retour avant le tournoi final à quatre équipes. La sélection des Balkans, vainqueure par forfait contre la Grèce, s'était inclinée contre le Danemark (4-0, 0-1) au deuxième tour, l'équivalent des huitièmes de finale. Un objectif réaliste pour les "Aigles" de Sylvinho ?