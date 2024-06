Dimanche 16 juin, le troisième jour de l'Euro 2024 marque l'entrée en lice de plusieurs nations bien placées pour la victoire finale. L'Angleterre de Jude Bellingham et Harry Kane sera notamment opposée à la Serbie, à 21 heures, en direct sur TF1, TF1+ et TF1info. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon.

L'Euro 2024 est véritablement lancé. Après la victoire aisée de l'Allemagne contre l'Écosse (5-1), vendredi, en ouverture du tournoi, les matchs du groupe B, samedi, ont réservé de jolies confrontations. Entre la victoire sans bavure de l'Espagne contre la Croatie (3-0) et la maîtrise aisée de l'Italie face à l'Albanie (2-1), les favoris ont pour le moment répondu présent. Mais ce dimanche 16 juin, l'entrée en lice de plusieurs nations dans la compétition risque de réserver de nouveau un sacré spectacle dans les stades outre-Rhin. Avec, en conclusion, un appétissant Serbie-Angleterre, à suivre à 21 heures. Comme tous les jours, projection sur le programme quotidien proposé dans les stades allemands.

Le but qu'il faut revoir

Fabian Ruiz comme vous ne l'avez jamais vu. Le milieu du PSG, habitué à proposer un jeu sobre dans le club de la capitale, s'est sublimé ce samedi lors du match de la Croatie. Son but, le deuxième de la nette victoire espagnole (3-0), est un petit délice. Déjà passeur sur le but de Morata quelques instants plus tôt, Ruiz s'est cette fois mué en un redoutable finisseur. Après une bonne transmission de Pedri, le grand joueur se faufile entre trois défenseurs croates. Crochet gauche, crochet droit, puis frappe dans le petit filet opposé : Livakovic n'avait plus aucune chance sur sa tentative. Magnifique !

L'affiche à ne pas rater

Serbie-Angleterre (Poule B). Coup d'envoi à 21h.

Partir du bon pied vers la conquête d'un premier titre européen. L'Angleterre affichera un visage revanchard, ce soir à 21 heures contre la Serbie, pour le début de son Euro 2024. Il y a trois ans, les coéquipiers d'Harry Kane avaient perdu "leur" finale continentale face à l'Italie, au terme d'un scénario cruel à Wembley (Londres). Ce dimanche, les Three Lions auront à cœur d'entrer avec panache dans cette nouvelle compétition et assumer leur statut de favoris pour la victoire finale par les bookmakers.

Face à eux, la Serbie se présentera probablement sans complexes. Après une Coupe du monde 2022 ratée (éliminations en poules) et une campagne de qualification pour l'Euro médiocre (2ᵉ place derrière de son groupe derrière la Hongrie), la sélection dirigée par Dragan Stojkovic doit faire mieux en Allemagne. Sur le papier, l'effectif serbe a pourtant les ressources pour accomplir un beau parcours. L'attaquant Aleksandar Mitrović, passé par Fulham et Newcastle, a réalisé une saison immense dans le championnat saoudien, inscrivant 36 buts. Dusan Tadic (Fenerbahçe) et Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), habitués de la sélection, apporteront aussi leur créativité au milieu de terrain.

La lecture qu'on vous conseille

À son meilleur niveau ou sur courant alternatif ? Ces derniers mois, Memphis Depay n'est pas apparu particulièrement à son avantage à l'Atlético Madrid, club qu'il avait rejoint l'été dernier. Les Pays-Bas, qui entrent en lice contre la Pologne à 15h ce dimanche, comptent pourtant sur leur buteur pour s'extirper d'un groupe D assez relevé. Depay doit aussi avoir en tête d'autres objectifs pour se transcender lors de cet Euro 2024, comme le record de buts marqués en sélection nationale : il n'est plus qu'à cinq longueurs de l'ancienne gloire Robin Van Persie...

Le chiffre qu'il faut retenir

0. Comme le nombre de joueurs du Danemark évoluant au pays. Selon la presse locale, c’est la première fois que les demi-finalistes de l’Euro 2021 se présentent dans une grande compétition sans le moindre joueur provenant du championnat local. "Je sélectionne les joueurs que je pense être les meilleurs, indépendamment de l'endroit où ils jouent, s’est expliqué le sélectionneur Kasper Hjulmand. Il y a environ deux fois plus de joueurs dans des clubs étrangers aujourd'hui qu'en 2018." De quoi leur porter chance ? Le Danemark entame sa compétition ce dimanche à 18h, face à la Slovénie.