Au lendemain des débuts réussis des Bleus face à l'Autriche (0-1), le Portugal est le dernier grand favori à entrer en lice dans cet Euro 2024. Placés dans le groupe F, les partenaires de Cristiano Ronaldo vont clôture, on l'espère en fanfare, la première journée de la phase de poules. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon.

La première journée de l'Euro est (presque) terminée. Au lendemain de l'entrée en lice réussie de l'équipe de France, tombeuse de l'Autriche (0-1), le groupe F est le dernier à se lancer. Ce sera notamment l'occasion de voir à l'œuvre le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui dispute sans doute son dernier championnat d'Europe, opposé à la République tchèque. Tous les matins, avant que le coup d'envoi des rencontres ne soit donné, TF1info décortique le programme du jour outre-Rhin.

Le but qu'il faut revoir

On aurait pu choisir le banger de Nicolae Stanciu, le capitaine roumain, lors de la large victoire contre l'Ukraine (3-0). Mais on s'est finalement rabattu sur le premier but de l'équipe de France dans cet Euro. Bien sûr, ce n'est pas le plus beau, mais un but des Bleus dans un tournoi majeur, qui plus est le tout premier, reste toujours un événement. Celui-ci a d'ailleurs la particularité de n'être marqué par aucun Tricolore. Comme lors du match d'ouverture de l'Euro 2021, les joueurs de Didier Deschamps ont ouvert leur compteur sur un contre son camp adverse. Après l'Allemand Mats Hummels, voici l'Autrichien Maximilian Wöber.

Autriche-France (0-1) : revoir le but CSC de Maximilian Wöber Source : Football - EURO

L'affiche à ne pas rater

Portugal-Tchèquie (Poule F). Coup d'envoi à 21h.

Une fois n'est pas coutume, seuls deux matchs sont au programme ce mardi. Mais celui du Portugal vaut indéniablement le détour. Les champions d'Europe 2016 font leur entrée en lice face à la République tchèque. Emmenés par Cristiano Ronaldo, les hommes de Roberto Martinez veulent forcément frapper un grand coup, eux qui restent sur des éliminations décevantes dès les huitièmes de finale du dernier Euro et en quarts de finale du Mondial 2022.

L'expérience de "CR7", 39 ans, fera-t-elle la différence face à la jeunesse tchèque ? C'est tout l'enjeu de la rencontre, alors que la sélection tchèque ne risque pas de manquer d'automatismes : neuf joueurs évoluent ensemble au Slavia Prague, récent huitième de finaliste de la Ligue Europa. Pour la Tchéquie, équipe la plus jeune du tournoi (25 ans de moyenne d'âge), l'occasion d'accumuler de l'expérience semble trop belle pour passer à côté.

📺 Le programme du mardi 18 juin

18h : Turquie-Géorgie (Poule F) en direct sur beIN SPORTS 1

21h : Portugal-République tchèque (Poule F) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

La lecture qu'on vous conseille

Les confidences de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or avait quitté la scène mondiale les yeux remplis de larmes, en décembre 2022, éliminé du Mondial qatari en quarts de finale par la surprenante équipe du Maroc. "CR7", lui, rongeait son frein sur le banc, relégué au statut de remplaçant par son ex-sélectionneur Fernando Santos. Mais depuis l'arrivée de Roberto Martinez à la tête de la Seleçao, l'ancien Madrilène a retrouvé le sourire. Sans perdre d'ambitions. S'il "rêve" de soulever son deuxième Euro après 2016, Cristiano Ronaldo prévient : "il ne me reste plus beaucoup d'années dans le football"...

Le chiffre qu'il faut retenir

19. C'est le nombre d'années d'Arda Güler, la grande promesse du football turc. Tantôt milieu offensif, tantôt ailier droit, il a terminé la saison en forme olympique avec le Real Madrid, inscrivant six buts lors de ses sept derniers matchs avec les champions d'Europe. Et est devenu, par la même occasion, le premier Turc à remporter la Ligue des champions. S'il ne compte que sept sélections avec la Turquie, opposée ce mardi à la Géorgie (18h), le "Messi turc" pourrait bien être l'une des grandes révélations de cet Euro.