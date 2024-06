La phase de poules va commencer à rendre ses premières conclusions, dimanche 23 juin, avec l'épilogue du Groupe A, où figure l'Allemagne. Déjà qualifiée, la "Mannschaft" défie la Suisse, virtuellement en huitièmes de finale, tandis que l'Écosse jouera son avenir face à la Hongrie. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon.

L'épilogue de la phase de poules se rapproche. Alors que toutes les 24 équipes qualifiées ont disputé leurs deux premiers matchs dans cet Euro, la troisième et dernière journée s'ouvre, dimanche 23 juin (à 21h, en live commenté sur TF1info), avec le Groupe A. Une poule dans laquelle l'Allemagne, pays hôte, a déjà assuré sa présence en huitièmes de finale. La Mannschaft va découvrir qui de la Suisse, virtuellement qualifiée, et/ou de l'Écosse l'accompagnera au prochain tour. Tous les matins, avant que le coup d'envoi des rencontres ne soit donné, TF1info décortique le programme du jour outre-Rhin.

Le but qu'il faut revoir

Un but gag qui fait les affaires du Portugal. Larges vainqueurs de la Turquie (0-3), samedi 22 juin, les partenaires de Cristiano Ronaldo n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Il faut dire aussi que les Turcs ont tout fait pour se plomber. En voulant faire une passe en retrait à son gardien, le défenseur Samet Akaydin a trompé sa vigilance et envoyé le ballon au fond dans ses filets (29e). Un but contre son camp improbable, déjà le 6e dans cet Euro, qui a offert le break à la Seleção. "CSC" a encore frappé.

L'affiche à ne pas rater

Suisse-Allemagne (Poule A). Coup d'envoi à 21h.

Deux matchs, deux victoires. Une qualification validée. Après son carton inaugural face à l'Écosse (5-1), l'Allemagne n'a pas laissé passer la dernière chance qui lui a été donnée contre la Hongrie (2-0) de se qualifier pour les huitièmes de finale de son Euro. Annoncée en reconstruction, après des années de galère sur la scène internationale, l'équipe coachée par Julian Nagelsmann affiche une belle tête de favorite.

Un statut que les Allemands vont mettre à l'épreuve face à la Suisse, un outsider qui n'en a que le nom. Comme elle l'a fait sur les cinq dernières compétitions majeures, la Nati a pour ambition de sortir des poules. Virtuellement qualifiés, les partenaires de Xherdan Shaqiri pourraient même renverser la poule en cas de victoire sur le pays hôte. En plus d'officialiser leur présence au prochain tour, ils feraient coup double en lui chipant la première place du groupe.

📺 Le programme du dimanche 23 juin

21h : Suisse-Allemagne (Poule A) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Écosse-Hongrie (Poule A) en direct sur beIN SPORTS 2

La lecture qu'on vous conseille

Indécis jusqu'au bout. Alors que les 24 premiers matchs ont été joués (sur les 36 de la phase de poules), le plateau de la phase à élimination directe tarde à se dessiner. Avant la troisième et dernière journée, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal sont les seules sélections des 24 engagées à avoir déjà composté leur billet pour les huitièmes de finale. Les 13 dernières places seront attribuées à l'issue de la phase de groupes, qui se refermera, mercredi 26 juin, avec le dénouement du Groupe F. On connaîtra alors les six premiers, les six deuxièmes et les quatre meilleurs troisièmes.

Le chiffre qu'il faut retenir

Zéro, comme le nombre de fois où l'Écosse est sortie des poules d'un Euro. Pour leur quatrième participation, après 1992, 1996, 2021, où la Tartan Army n'est jamais allée au-delà du premier tour, les hommes de Steve Clarke sont aux portes d'un exploit historique. Balayés par l'Allemagne (5-1), les Écossais ont réagi, tenant tête à la Suisse (1-1). Un nul qui leur permet d'y croire encore. Pour se qualifier, juste derrière la Mannschaft, il leur faudra gagner face à la Hongrie et compter sur un faux pas des Suisses contre les Allemands. S'ils l'emportent mais que la Nati s'impose, rien ne serait joué. Il pourrait tout de même décrocher une place parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes.