Deux belles affiches sont au menu de l'Euro ce lundi 24 juin pour départager les quatre équipes de la poule B, identifié comme "le groupe de la mort". Si l'Espagne, déjà qualifiée, affrontera des Albanais sans complexe, l'Italie et la Croatie devront se départager pour accéder aux huitièmes de finale. Les matchs à suivre, le but à revoir, le papier à lire... Jusqu'au 14 juillet, TF1info vous livre le programme, avant les premiers coups de pied dans le ballon.

Le dénouement pour le "groupe de la mort". Les équipes de la très relevée poule B de l'Euro 2024 seront enfin fixées sur leur sort, ce lundi 24 juin au soir. Pour leur troisième match dans la compétition, l'Espagne, l'Italie, la Croatie et l'Albanie devraient livrer un beau spectacle lors des deux affiches du jour, alors que seule la Roja est pour le moment certaine d'accéder aux huitièmes de finale. Qui rejoindra avec elle l'Allemagne, le Portugal et la Suisse, trois nations déjà également qualifiées pour le prochain tour ? TF1info vous donne les clés des rencontres prévues ce lundi.

Le but à revoir

Il a permis à la Mannschaft de conserver sa première place du groupe A. Niclas Füllkrug a égalisé dans le temps additionnel (1-1) pour l'Allemagne, dimanche soir, au terme d'une rencontre pourtant bien mal engagée. La Nati avait ouvert le score en première période, sur une jolie reprise de Ndoye (28ᵉ) et a longtemps cru faire la belle opération de la soirée. Brouillons et inefficaces, les Allemands se sont créés quelques situations intéressantes, mais sans jamais conclure.

Ce sont finalement les entrées de Füllkrug, buteur d'un coup de tête rageur à la 90ᵉ+2, et de Raum, passeur décisif, qui ont permis aux hommes de Julian Nagelsmann de débloquer la situation. Si le technicien s'est peut-être trompé en reconduisant l'exacte même composition depuis le début du tournoi, il s'est bien rattrapé grâce à ses changements audacieux. En tête avec 7 points, l'Allemagne devrait s'éviter un adversaire coriace en huitièmes de finale. La Suisse est aussi qualifiée. La Hongrie, victorieuse de l'Écosse (1-0), peut encore espérer devenir meilleur troisième.

L'affiche à ne pas rater

Croatie - Italie (Poule B). Coup d'envoi à 21h.

Le tenant du titre ne doit pas faire de faux pas. L'Italie, champion d'Europe en titre, est opposé ce lundi soir à 21h à la Croatie (à suivre en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), à Leipzig. Une rencontre excitante entre deux équipes qui semblent encore loin de leur meilleur niveau. La Squadra Azzurra a pour le moment assuré l'essentiel, en s'imposant face à l'Albanie (1-0) lors de la première journée, mais s'est ensuite largement fait dominer par l'Espagne lors du match suivant (0-1). Résultat : les Italiens doivent gagner face à la Croatie, qui, autrice d'un tournoi médiocre jusque-là (un nul, une défaite), doit aussi gagner pour espérer se qualifier.

Les hommes de Luciano Spalletti devront renforcer leur animation offensive pour mettre à mal la défense croate. Sur la dernière rencontre contre la Roja, la créativité de Federico Chiesa n'a pas suffi pour peser assez sur les buts d'Unai Simon : l'Italie n'a cadré qu'un seul tir durant tout le match, contre neuf pour l'Espagne. En face, les cadres croates auront à cœur d'afficher un meilleur visage, comme Marcelo Brozović, peu en forme sur le début du tournoi. En poste depuis 2017, le sélectionneur Zlatko Dalić apparaît également fragilisé et compte sur son équipe pour réagir. "Au cours de mes sept années à la tête de la Croatie, il y a eu bien plus d'éloges que de critiques, mais je n'ai aucun problème avec les critiques, a-t-il ainsi assuré après le match nul contre l'Albanie. J'assume toujours mes responsabilités, que nous perdions ou non."

📺 Le programme du lundi 24 juin :

21h : Croatie - Italie (Poule B) en direct sur TF1, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Albanie - Espagne (Poule B) en direct sur beIN SPORTS 2

La lecture qu'on vous conseille

16 ans et déjà presque un patron. Le jeune Lamine Yamal, révélation en attaque la saison dernière avec le FC Barcelone, a été titulaire avec l'Espagne lors de ses deux premières victoires dans la compétition. D'une précocité rare, la pépite blaugrana n'a pas encore marqué dans cet Euro 2024, mais a déjà délivré une passe décisive, à Dani Carvajal contre la Croatie (3-0). L'entraîneur du Barça, Xavi, ne tarit pas d'éloges pour évoquer celui qui est déjà une superstar de l'autre côté des Pyrénées. "Sa prise de décision est exceptionnelle, explique le technicien. Il n'est pas parfait bien sûr, il a 16 ans... mais la façon dont il fait la différence à un tel âge vous dit déjà quel type de joueur il est et peut devenir." Si vous souhaitez mieux découvrir Lamine Yamal, ce portrait devrait vous aider.

Le chiffre qu'il faut retenir

1. Comme la potentielle première qualification en phase finale d'une grande compétition de l'Albanie. Certes, il faudrait que les planètes s'alignent afin de voir les joueurs de Sylvinho accéder aux huitièmes de finale. D'abord, une victoire contre l'Espagne, redoutable dans cet Euro avec deux victoires, est indispensable pour garder cet espoir. Mais la Roja, déjà qualifiée et presque assurée de conserver la première place de la poule B, pourrait se présenter avec une équipe très remaniée face aux Albanais et donc offrir à ces derniers une vraie possibilité de gagner.

Si tel était le cas, une qualification en tant que meilleur troisième, avec 4 points collectés, serait possible pour l'Albanie. Un hypothétique match nul entre l'Italie et la Croatie, dans le même temps, pourrait même lui faire atteindre... la seconde place du groupe. Deux scénarios qui constitueraient, dans tous les cas, une étape historique dans l'histoire de la sélection albanaise.