L'équipe de France entre en lice dans l'Euro-2024 contre l'Autriche, lundi 17 juin (21h), à Munich. Cette rencontre est à suivre en direct à la télévision sur TF1, ainsi qu'en live commenté sur TF1Info.

Un premier match piège. Ambitionnant la victoire finale, l'équipe de France fait son entrée en lice dans cet Euro contre l'Autriche (lundi 17 juin, 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info). Après une préparation contrastée, les Bleus veulent frapper un grand coup d'entrée, effacer les quelques doutes qui ont pu surgir et lancer parfaitement leur compétition. "C'était le but de ces matchs, on va aborder la compétition forcément avec un autre visage que pendant ces matches de préparation", a affirmé Kingsley Coman en conférence de presse. "Je dirais qu'on est serein, les ambitions n'ont pas changé. Et ce n'est pas parce qu'on est serein qu'on le gagnera (l'Euro, Ndlr), mais on va tout faire pour, il n'y a pas d'alarme", a ajouté l'ailier du Bayern Munich.

Mine de rien, ce match revêt déjà une importance capitale, dans un groupe D relevé (avec également les Pays-Bas et la Pologne) et où tous les points seront importants. D'autant plus que l'adversaire s'annonce coriace. En effet, depuis l'arrivée aux commandes, les Autrichiens sont passés maîtres dans l'art de mettre l'équipe en face sous pression, par le biais d'un pressing étouffant. Un choix à double tranchant contre une sélection tricolore qui peut être en difficulté lorsqu'elle ne parvient à impulser son rythme dans une rencontre, mais qui a aussi les armes pour sanctionner d'éventuels espaces laissés. Mais que cela tourne dans un sens ou dans un autre, ce premier duel devrait donner lieu à une belle opposition de style entre un groupe adepte d'un football protagoniste et une sélection souvent plus passive dans son approche.

Cette confrontation, la première de ces deux équipes dans cet Euro, est diffusé en direct sur TF1 et est également à suivre en live commenté sur TF1info. À noter que le coup d'envoi sera donné à 21h à l'Allianz Arena de Munich.