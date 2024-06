L'équipe de France a réussi son entrée en lice à l'Euro, dominant l'Autriche au terme d'un match âpre (0-1). TF1 a eu accès au vestiaire tricolore avant la rencontre, à la pause et après le coup de sifflet final, de quoi mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce succès, ainsi que le rôle de chacun.

Une causerie pour débuter du bon pied. Quelques instants avant que l'équipe de France ne lance son Euro, contre l'Autriche, Kylian Mbappé prend la parole dans le vestiaire, comme on peut le voir sur une séquence captée par les caméras de TF1. En fait, il commence ses encouragements avant même que les Bleus ne foulent pour la première fois la pelouse de la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf pour s'échauffer. "Un bon échauffement, on y va. Ça va donner le ton de ce que l'on veut faire", exhorte le capitaine tricolore.

Après ces quelques instants d'activation musculaire, le futur joueur du Real Madrid harangue de nouveau ses partenaires. "On est bien, on y va. Quoi qu’il se passe, l'arbitre, le terrain, les supporters, (il faut) toujours répondre par le jeu. On a des joueurs pour jouer. On met le ballon au sol, on joue avec personnalité", appelle le futur joueur du Real Madrid. "Si on joue, ça va passer. Kiffez les gars, ce sont des beaux moments", insiste-t-il.

Upamecano, la tour de contrôle sur les coups de pied arrêtés

Dans la foulée, le prolifique attaquant tricolore (47 buts en 79 sélections) revient sur plusieurs points clés de la rencontre, qui débouchera finalement sur une courte victoire française (0-1) après un immense combat physique. "Peu importe ce qu'il se passe, pressing, pas pressing, ce n'est pas notre problème. On a déjà travaillé le pressing. On n'a peur de rien du tout", lance-t-il, en écho à la forte intensité mise par les joueurs de Ralph Rangnick sans ballon. "Attention sur les coups de pied arrêtés, c'est du détail mais c'est important. Regardez bien les placements", observe, par ailleurs, le prodige de Bondy, sorti sur blessure après la rencontre. "Dayot (Upamecano), c'est l'homme de base, c'est lui qui parle. C'est lui qui a la voix. Offensivement, défensivement… Ils ont des joueurs qui sont grands, ce n'est pas grave, il faut être actifs", souligne-t-il.

C'est une dinguerie Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté au sujet de N'Golo Kanté

De son côté, le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé met l'accent sur les pertes de balle, et plus particulièrement sur la nécessité de les éviter. "(Il faut être) appliqués avec le ballon, ils profitent de nos pertes de balle. C'est une équipe qui vit de ça. On ne leur donne rien", martèle celui qui s'est installé au poste de latéral droit en sélection. Même son de cloche du côté du vice-capitaine Antoine Griezmann. "Avec le ballon, (on doit aller) vite. Vite mentalement, vite avec les pieds. On va d'un côté à l'autre", déclare le polyvalent joueur de l'Atletico de Madrid.

Après le coup de sifflet final, les caméras de TF1 ont capté une autre séquence sympa, articulée autour de N'Golo Kanté, auteur d'une énorme performance et logiquement nommé homme du match. "C'est une dinguerie", lâche Ibrahima Konaté, qui a assisté au travail du petit milieu de terrain depuis le banc. "C'est du jamais vu. écoute-moi bien quand je parle, ce n'est pas une légende. J'ai vu les yeux dans l'œil. Je l'ai vu, c'est une dinguerie", confirme Youssouf Fofana, qui a passé quelques minutes sur le pré aux côtés du talisman tricolore (l'équipe de France n'a jamais perdu dans une grande compétition avec Kanté sur la pelouse, ndlr).

Ces quelques minutes suffisent à le confirmer : le groupe français vit bien. Comme dirait Adrien Rabiot, "c'est plus qu'un groupe sur le terrain, ce sont des frères".