Kylian Mbappé pourra-t-il rejouer dès le prochain match de l'équipe de France vendredi face aux Pays-Bas ? Si la fracture du nez dont il a été victime semble sans gravité, la Fédération française de football a indiqué mardi soir que le capitaine des Bleus "demeure incertain".

Un choc spectaculaire qui ébranle les Bleus et leurs supporters. Victime d'une fracture du nez après un contact involontaire avec un défenseur adverse, Kylian Mbappé a été contraint de quitter ses partenaires avant la fin du match, lundi soir face à l'Autriche, pour l'entrée en lice de l'équipe de France dans l'Euro 2024. Le capitaine tricolore sera-t-il remis à temps pour prendre part à la deuxième rencontre des siens ce vendredi contre les Pays-Bas ?

"Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Même s'il a une fracture, cela n'a pas nécessité une opération immédiate", affirme Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article. "Un nouveau point sera effectué demain", a précisé la FFF mardi soir dans un communiqué, indiquant que l'attaquant "demeure incertain".

Il faut attendre une dizaine de jours pour que les os se solidifient Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport

Est-il envisageable de participer à un tournoi de haut niveau avec un nez cassé ? Notre équipe a posé la question au docteur Jean-Marc Sène, médecin du sport qui intervient régulièrement dans "Bonjour ! La Matinale TF1". Selon lui, le traitement le plus indiqué peut se faire à chaud, sans opérer. "On corrige la cloison nasale. Et là, il est nécessaire d’attendre une dizaine de jours pour que les os et la cloison se solidifient, pour que celle-ci ne se déplace pas à nouveau."

Autre option : pas de traitement pour l'instant. Kylian Mbappé pourrait alors rejouer rapidement, à condition de porter un masque, comme de nombreux footballeurs avant lui. Bixente Lizarazu, champion du monde 1998 et consultant TF1, en a lui-même fait l'expérience. Il prévient : cela nécessite une adaptation. "Il faut arriver à oublier ce truc-là, oublier cette douleur. C'est un peu gênant. Ce n'est pas non plus un confort parfait."

En attendant de savoir s'il sera de la partie face aux Néerlandais, le principal intéressé s'en amuse et demande à ses fans de lui suggérer des idées de masques. Un autre capitaine français - et pas des moindres ! - lui a d'ailleurs répondu : Antoine Dupont, qui avait dû porter un casque avec le XV de France lors de la dernière Coupe du monde de rugby, lui a ainsi proposé un "code promo" pour s'équiper.