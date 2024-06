À la veille de leur entrée dans la compétition, les Bleus ont reçu le soutien des athlètes olympiques. Au micro de Téléfoot sur TF1, plusieurs d'entre eux sont revenus sur leurs souvenirs marquants de l'équipe de France. Tous espèrent une victoire lors de l'Euro, pour lancer parfaitement les athlètes français sur la voie du succès aux Jeux olympiques.

Le sport français uni derrière les Bleus. À la veille de leur entrée en lice face à l'Autriche (lundi 17 juin à 21h sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), les joueurs de l'équipe de France ont reçu le soutien de plusieurs athlètes olympiques. Eux n'entreront en scène que fin juillet, à domicile, mais espèrent que les Bleus du football leur montreront la voie du succès.

"Ils ont toujours été une source de motivation et d'exemple", confie Grace Geyoro, internationale française du football (voir vidéo en tête de cet article). Tous ont en tête les images de joie après la Coupe du monde 1998 ou l'Euro 2000. "Les gens étaient heureux durant des semaines et des mois après", se souvient Florent Manaudou, champion olympique du 50 mètres nage libre. "Le football a une place prépondérante et agit comme la locomotive du sport français", reconnaît Tony Estanguet, président de Paris 2024 et triple champion olympique de canoë.

Si les Bleus sont champions, cela contribuera à l'euphorie autour du sport Nikola Karabatic, triple champion olympique de handball

Plus récemment, c'est la Coupe du monde 2018 qui les a fait vibrer. "Avoir pu vivre cet engouement sur les Champs-Élysées, c'est mon souvenir le plus fort", assure Elohim Prandi, international français de handball. "J'ai vraiment regardé tous les matchs, ils nous ont communiqué énormément d'émotions, de joie et de cris", abonde Grace Geyoro.

Désormais, ils rêvent que le 14 juillet prochain, jour de fête nationale, soit aussi un jour de victoire en finale de l'Euro. "Si les Bleus sont champions le 14 juillet, cela va contribuer à l'euphorie en France autour du sport", assure Nikola Karabatic, triple champion olympique de handball. "Ce serait fédérateur pour tout le pays, plus que n'importe quel sport", admet Nando de Colo, vice-champion olympique de basket.

Le patron de Paris 2024 y verrait forcément un lancement parfait, à 12 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. "On souhaite vraiment que l'Euro se passe bien pour l'équipe de France, ce serait pour nous un point de départ formidable", estime Tony Estanguet. Les athlètes, eux aussi, y gagneraient un surplus de motivation. "Cela va donner encore plus d'énergie aux athlètes, mais aussi aux gens pour nous soutenir", veut croire Florent Manaudou. Il n'y a plus qu'à...