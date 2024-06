L'Ukraine affronte la Roumanie lundi 17 juin (15h) pour son entrée en lice à l'Euro 2024. Comme depuis plusieurs années, les matchs et les parcours de la "Zbirna" transcendent le cadre habituel du football. Treize joueurs ont tenu à rappeler à quel point ils jouent pour quelque chose de plus grand qu'eux, dans une vidéo publiée mercredi.

On dit parfois que le football est bien plus que le football, un jeu où 22 acteurs se disputent le ballon pendant 90 minutes. Et parfois, cette expression a tendance à être employée à la légère ou galvaudée. Mais dans le cas de l'Ukraine, elle est totalement justifiée, les joueurs portant sur leurs épaules les espoirs de tout un pays dévoré par l'horreur de la guerre. À quelques jours de leur entrée en lice à l'Euro 2024, contre la Roumanie (17 juin, 15h) treize joueurs sont apparus dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux mercredi. "Le football, comme tous les sports, n'est pas en dehors de la politique, ni de la guerre. Nous appelons tous les pays participant au Championnat d'Europe à aider l'Ukraine", appelle la Fédération ukrainienne de football (UAF).

Quatre-vingt-dix secondes durant, les protégés de Serhiy Rebrov racontent l'histoire récente de leur ville natale, meurtrie par l'agression russe ou temporairement occupée. Le tout entrecoupé d'images de destructions et de dégâts. "Nos villes d'origine adoreraient accueillir l'Euro mais elles sont en train de se battre, non pas pour le tournoi mais pour leur liberté", peut-on lire.

Ainsi, Velyka Novosilka, dans la région de Donetsk, a été "totalement détruite par la Russie", s'insurge Mykola Shaparenko. Sergiy Sydorchuk ne reconnaît pas non plus sa ville natale de Zaporijia, dévastée par les missiles et les obus russes. De leur côté, Andriy Lunin et Mykhaylo Mudryk sont originaires de Krasnograd, dans la région de Kharkhiv où l'armée russe tente actuellement de percer. "Depuis le début de la guerre, ma ville est bombardée par des missiles jour et nuit", déclare l'ailier de Chelsea, dans des propos rapportés par la BBC. L'ailier aux appuis électriques affirme que ses parents sont encore sur place et "continuent à y construire leur vie et à croire en la victoire de l'Ukraine".

La séquence s’achève par un plan sur les joueurs, le visage grave. Au bout de quelques instants de silence, le message "support Ukraine" apparaît puis reste à l'écran sur un fond noir. Un message qui résonne fortement dans un contexte où Kiev tente de convaincre les pays occidentaux d'augmenter leur aide militaire et financière pendant le sommet du G7.