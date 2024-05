"On ouvre les portes du paradis" : 40 ans après, Fernandez, Giresse et Bellone se remémorent l'Euro 1984

Le 27 juin 1984, l'équipe de France de football remportait l'Euro, son premier titre international. Parmi les héros de cette épopée enfin victorieuse, Michel Platini, Jean Tigana, Bruno Bellone, Luiz Fernandez ou encore Alain Giresse. Comment ont-ils vécu ce titre ? Trois d'entre eux nous le racontent avec un message à leurs successeurs de 2024.

C'est le le 27 juin 1984 que le peuple français a goûté pour la première fois à l'ivresse de la victoire avec l'équipe de France. Ce jour-là, les Bleus remportent l'Euro, leur premier titre international, et toute la nuit qui suit, le public se rassemble, déjà sur les Champs-Élysées. Plus tard, c'est sous le balcon de la Fédération française de football, que les Français se retrouvent pour remercier leurs héros, dont Michel Platini, Jean Tigana, Bruno Bellone, Luiz Fernandez ou encore Alain Giresse. Ce titre a marqué leur vie.

Luis Fernandez, se souvient 40 ans plus tard, de chaque Marseillaise, de chaque stade, de Paris en passant par Marseille, Saint-Étienne et Nantes. "On a senti une ferveur, on a senti un public", raconte-t-il dans le reportage en tête de cet article. "Le peuple de France qui t'accompagne, on les a sentis derrière nous", poursuit-il.

Portés par le peuple français, les Bleus réalisent un parcours sans faute. "On a tout gagné, il y avait cinq match à disputer et on les gagnés", se souvient à son tour Alain Giresse, avant d'ajouter : "c'est l'histoire, ça s'écrit". Les Bleus sont irrésistibles. En finale, Bruno Bellone s'élance dans les dernières secondes. "Dans ma tête je me dis, il faut pas que je le loupe parce qu'on sait jamais, si je frappe dans le gardien et que le ballon revient, il y a un contre, on prend un but, je me fais tuer", nous raconte-t-il. Mais il marque et devient aussi une légende. L'équipe de France de football gagne enfin un titre. "On est champions d'Europe, on ouvre les portes du paradis", ajoute ce dernier.

Alors que tous ont inspiré la bande à Didier Deschamps en 1998, avec la Coupe du monde, puis deux ans plus tard avec le championnat d'Europe, Luis Fernandez n'hésite pas à adresser un message au sélectionneur des Bleus. "Est-ce que tu peux éventuellement nous faire ce plaisir énorme de gagner ce championnat d'Europe parce qu'on sera très très content de le gagner 40 ans après", dit-il.