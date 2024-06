À quelques heures du coup d'envoi de l'Euro, l'équipe de France de football s'est installée dans une station thermale proche de Dortmund. Comment les Bleus sont-ils accueillis par les habitants de Bad Lippspringe ? TF1 vous montre les images de leurs premiers pas sur le sol allemand.

C'est ici que tout commence : dans l'avion qui transporte les Bleus en Allemagne. Dès son arrivée, l'équipe de France est accueillie par une Marseillaise. "Il fait frais, mais c'est sympa, ça réchauffe", glisse le milieu Adrien Rabiot dans la vidéo du JT de TF1 ci-dessus. Des dizaines d'enfants peuvent également saluer de très près les joueurs de Didier Deschamps.

Après 15 minutes de route, les Bleus peuvent à nouveau mesurer leur cote de popularité en arrivant à Bad Lippspringe, où se trouve leur hôtel. Mais celui que les jeunes Allemands ne veulent surtout pas rater, c'est Kylian Mbappé. "C'est mon joueur préféré, je l'aime tellement. Mon cœur bat fort, c'est fou, c'est vraiment incroyable", s'enthousiasme un adolescent.

Au même moment, les joueurs découvrent leurs chambres. Ibrahima Konaté organise une visite guidée. "C'est une petite chambre pas mal, on ne va pas se plaindre de toute façon, on n'est pas là pour des vacances", lance-t-il. Les Bleus sont logés dans un hôtel au calme de cette petite ville thermale de 15.000 habitants, tous très fiers d'accueillir l'équipe de France. "On est très heureux qu'ils soient si proches de nous. On habite juste derrière l'hôtel", lance une riveraine.

Pas le temps de profiter de la quiétude du centre-ville, les joueurs de l'équipe de France étaient déjà à l'entraînement dès la fin d'après-midi. Le début d'une nouvelle aventure.