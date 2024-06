L'Allemagne a parfaitement lancé "son" Euro à domicile en dominant l'Écosse (5-1) à tous niveaux ce vendredi soir à Munich. Quasi inexistant dans ce match, le onze du Chardon s'est totalement sabordé avec l'exclusion de Porteous peu avant la mi-temps. Revivez la victoire des hôtes de la compétition en vidéo sur TF1+ et TF1info.

Une victoire nette et sans bavure. L'Allemagne a sèchement battu l'Écosse (5-1) ce vendredi 14 juin pour le match d'ouverture de "son" à domicile. La sélection menée par Julian Nagelsmann n'a laissé que des miettes à son adversaire, grâce à un pressing intense dès les premières minutes. Une stratégie qui a rapidement porté ses fruits, poussant le onze du Chardon à la faute en permanence.

Dès la 10ᵉ minute, après une superbe transversale de Kroos, Kimmich centre pour Wirtz, qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond des filets depuis le milieu de la surface. Neuf minutes plus tard, c'est cette fois Musiala qui frappe fort dans la lucarne gauche après un excellent travail collectif et une belle passe d'Havertz (19ᵉ).

Un but gag pour sauver l'honneur écossais

Au terme d'une demi-heure de jeu, le scénario final de la rencontre était déjà dessiné au vu de la supériorité allemande dans tous les domaines (possession, tirs cadrés...). Mais l'Écosse s'est définitivement sabordée avec l'exclusion de Porteous avant la mi-temps, pour une faute terrible sur Gündogan dans la surface (45ᵉ). En plus du carton rouge, un troisième but est inscrit par la Nationalelf sur penalty, cette fois par Kai Havertz (45ᵉ+1).

La pause ne changera pas la physionomie du match, même si l'Allemagne s'est permis de relâcher le rythme en seconde période. Pas de quoi l'empêcher de marquer un quatrième (Füllkrug, 68ᵉ) puis un cinquième but (Can, 90ᵉ+3) face à des Écossais dépassés, qui réduiront toutefois la marque sur un contre-son-camp gag de Rüdiger (87ᵉ).

L'Allemagne déjà bien lancée en attendant la Hongrie

S'ils devraient faire face à une adversité plus relevée mercredi contre la Hongrie pour leur deuxième match de phase de poules, les Allemands ont en tout cas parfaitement lancé "leur" Euro avec trois points précieux. Quelques heures plus tard, face à la Suisse, l'Écosse devra quant à elle faire bien mieux pour espérer se qualifier dans un groupe où elle semblait a priori avoir un coup à jouer.

Vous avez 5, 10 ou 15 minutes ? TF1+ vous propose en exclusivité de choisir la durée du résumé que vous souhaitez regarder. Faites votre résumé vidéo sur mesure avec l'outil Top Chrono.

Pour suivre l'ensemble de l'UEFA Euro 2024, rendez-vous du 14 juin au 14 juillet sur TF1, TF1+ et, chaque jour, sur TF1info.