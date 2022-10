Notre-Dame de Paris : la restauration des œuvres d'art de la cathédrale avance à grands pas

À quatre sur un échafaudage, des restauratrices remettent en état depuis six mois l'un des "grands formats" de Notre-Dame. Comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article, la longue cicatrice qui balafrait la grande toile n'est déjà plus détectable que sous une lampe à ultraviolet. Partiellement déchirée lors de l'incendie de Notre-Dame en avril 2019, l'œuvre retrouve une nouvelle jeunesse, les expertes en profitant pour une restauration complète.