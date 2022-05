À la découverte de la côte de Corail au Brésil, un paradis turquoise à préserver

Pedro, photographe, se rend tous les jours sur l'une des plus belles plages sauvages du pays : Patacho. "En plus d'avoir cette eau cristalline, on est dans un endroit très protégé surveillé par les autorités environnementales". Ce littoral sauvage abrite de nombreuses espèces protégées comme le lamantin. Herbivore et très gourmand, ce mammifère marin de trois mètres de long pesant 500 kilos passe un tiers de sa journée à brouter les fonds marins. On le surnomme la vache des mers.